Всички чакаха да чуят това за имотите у нас

Цените на недвижимите имоти в България вероятно ще се понижат след присъединяването на страната към Еврозоната.

Въвеждането на еврото ще отвори нови възможности за гъвкави и разнообразни ипотечни схеми. Това твърдят специалисти от Асоциацията на кредитните посредници.

Според статистически данни, цитирани от експертите, темпът на ръст на сделките с имоти на годишна база вече се забавя до малко над 2%, което показва известна стабилизация на пазара след продължителния период на бурен растеж.

Широк набор от финансови продукти

След влизането на България в Еврозоната, ипотечното кредитиране ще предложи по-широк набор от финансови продукти, включително кредити с фиксирана лихва и хибридни схеми, съчетаващи фиксирана и плаваща ставка.

В момента единствената възможност у нас е ипотека с плаваща лихва, което ограничава възможностите на кредитополучателите да планират месечните си разходи и семейния бюджет.

Новите опции ще им позволят да предвидят по-добре бъдещите финансови задължения и да се предпазят от внезапни колебания на лихвените проценти.

Лихвени проценти

Докато в някои страни от Еврозоната пазарите все още се възстановяват от високите лихвени проценти, наложени след пандемията от Ковид-19, в България те все още остават относително ниски.

Това обаче предизвиква тревоги сред българите с ипотечни кредити и потенциалните купувачи на жилища – дали ниските лихви ще се запазят и как ще се отразят на цените на имотите.

Темата коментира заместник-председателят на Асоциацията на кредитните посредници Мирослав Владимиров пред БНР, като подчерта, че макар притесненията да са разбираеми, очакванията са въвеждането на еврото да донесе по-голяма стабилност и прозрачност на ипотечния пазар.

Допълнително, анализатори прогнозират, че членството в Еврозоната ще привлече чуждестранни инвеститори, които ще се възползват от по-сигурната валутна среда и предвидимите условия за финансиране, което от своя страна може да стимулира допълнително активността на жилищния пазар в средносрочен план.

