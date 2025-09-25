Изненада. В този град цените на имотите падат

Имотите в България продължават да поскъпват, показват последните данни на националната статистика. За година жилищата са увеличили цените си с 15,5 на сто. Само за второто тримесечие спрямо първото ръстът е 3,8 на сто.

Единствено в Русе от градовете с над 120 хиляди жители се наблюдава спад на цените,

което прави града изключение на фона на общата тенденция, пише Дунав мост.

Най-значителен ръст на цените за второто тримесечие е регистриран в Бургас - 6,2%. След морския град се нарежда столицата, следвана от Пловдив, Варна и Стара Загора.

В Бургас, където ръстът е най-голям, купувачите се сблъскват с драстично увеличение на цените. Юлия Николова, която търси имот за езиков център, сподели пред bTV: "Цените се покачват прогресивно все повече и повече. Примерно имот, който преди три години струваше 72 000 евро, тази година струва 200 000 и това наистина е шок!"

Интересът към имоти в морския град идва както от чужденци, така и от купувачи от целия регион.

"Хората от близките градове, които идват – Сливен, Стара Загора, Нова Загора, Пловдив, купуват имот, който да използват предимно петък, събота и неделя", посочва Явор Адамски, брокер.

В столицата строителните компании работят усилено по множество проекти едновременно поради високото търсене, основно на двустайни и четиристайни апартаменти.

Като причини за ръста в цените от бранша посочват не само силния интерес от страна на купувачите, но и други фактори:

"Покачването на стойността на земята, себестойността на самото строителство като цяло, покачването на материалите, покачването на цената на труда", казва Петър Сотиров, представител на строителна компания.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com