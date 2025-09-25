След вчерашния връх цените на петрола спадат

Цените на петрола отстъпиха в днешната азиатска търговия от достигнатия вчера седемседмичен връх

заради несигурността около перспективите за търсенето и предлагането, информира Ройтерс.

Фючърсите на сорта Brent от Северно море, който е референтен за Европа, спаднаха с 26 цента или 0,4 на сто до 69,05 долара за барел към 05:50 часа българско време.

Американският лек суров West Texas Intermediate (WTI) поевтиня с 27 цента или също 0,4 на сто и един барел се продава за 64,72 долара.

И двата сорта отбелязаха ценови ръст от 2,5 на сто снощи,

отбелязвайки най-високи нива от 1 август, тласнати от изненадващия спад в седмичните запаси от суров петрол в САЩ и опасенията, че атаките на Украйна срещу енергийната инфраструктура на Русия могат да нарушат доставките.

„Петролът изглежда достига таван, с по-слабо (сезонно) търсене и нарастващи доставки от ОПЕК+ през четвъртото тримесечие.

Последните ръстове изглеждат по-скоро обусловени от настроенията,

отколкото от фундаментални фактори, така че, освен ако не възникне нов шок, цената на Brent вероятно ще се консолидира с лека тенденция към понижение“, коментира Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор във „Филип Нова“ (Phillip Nova).

