Сирма става партньор за препоръки на Temenos

Сирма Груп Холдинг АД (Сирма), водеща технологична компания с богат опит в областта на банковия софтуер, финансовите услуги и цифровата трансформация, днес обяви подписването на договор за партньор за препоръки (Referral Partner) на Temenos.

В рамките на това сътрудничество Сирма ще идентифицира и предлага подходящи възможности за внедряване на решенията на Temenos на избрани пазари и в определени клиентски сегменти, като първоначалният фокус ще бъде върху България и Албания. Споразумението ще подпомогне развитието на нови бизнес възможности благодарение на задълбочените познания на Сирма за пазара, дългогодишните ѝ отношения с клиентите и регионалния ѝ опит.

Цветомир Досков, старши вицепрезидент „BFSI“ в Сирма, коментира:

„Статутът ни на партньор за препоръки на Temenos е изцяло в синхрон с фокуса на Сирма върху подпомагането на клиентите да ускорят своята трансформация с решения, които са надеждни, мащабируеми и готови за внедряване в реалния свят. Очакваме с нетърпение да подкрепим финансовите институции, като им предоставим достъп до доказалата се банкова технология на Temenos, заедно със специализираните, изцяло AI-native дигитални решения на Сирма.“

Едгардо Торес-Кабалеро, старши вицепрезидент по глобални партньорства в Temenos, добави:

„Партньорите играят важна роля за разширяването на обхвата на Temenos на определени пазари, като предоставят солидни местни мрежи и експертен опит в подкрепа на банките в процеса на тяхната модернизация. Радваме се да приветстваме Сирма в нашата програма „Партньори за препоръки“, като по този начин укрепваме взаимодействието ни с финансовите институции в региона на Централна и Източна Европа.“

Сирма и Temenos работят съвместно от няколко години. Услугата CAR на Сирма е достъпна в екосистемата Temenos Exchange от партньорски решения за клиенти на Temenos, които предпиемат миграция към облак или SaaS.

Основана през 1992 г., Сирма Груп АД (Сирма) е доверен технологичен партньор и пионер в областта на изкуствения интелект. С над 34 години опит и екип от над 800 експерти, Сирма съчетава дълбоки секторни познания с най-съвременни AI технологии, за да подпомага индустриите, от които светът зависи. Компанията е специализирана в разработването на софтуер по поръчка, системна интеграция и ИТ консултантски услуги за банковия и застрахователния сектор, здравеопазването, транспорта, логистиката, търговията, туризма и публичната администрация.

Сирма [SIRM] е една от най-големите публично търгувани ИТ групи на Българската фондова борса от 2015 г., а от февруари 2026 г. и на Франкфуртската фондова борса. Компанията е сред водещите ИТ групи в Югоизточна Европа със седалище в София, България, и регионални офиси в САЩ, Великобритания, Германия, Албания, Румъния, Бразилия и ОАЕ и обслужва стотици клиенти по целия свят.

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