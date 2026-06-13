Сирма отново с топ позиции в класацията на най-големите софтуерни групи в България
За 2024 г. тя бележи двойно по-висок ръст (24%) на приходите си спрямо средния за Топ 100 компаниите в технологичния сектор в страната (12%)
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За 2024 г. тя бележи двойно по-висок ръст (24%) на приходите си спрямо средния за Топ 100 компаниите в технологичния сектор в страната (12%)