Сирма отново с топ позиции в класацията на най-големите софтуерни групи в България

За поредна година Сирма Груп Холдинг АД продължава да е в челната десятка на най-големите и стабилни български софтуерни компании

За 2024 г. тя бележи двойно по-висок ръст (24%) на приходите си спрямо средния за Топ 100 компаниите в технологичния сектор в страната (12%). Това показват данните от класацията Digitalk 101, която анализира финансовите резултати на 100-те най-големи IT компании, опериращи на българския пазар.

„Гордея се, че въпреки зрелостта ни и 33-годишната ни успешна история, нашият предприемачески дух и желание за растеж не стихват. Добрите ни резултати във всички направления на нашата експертиза и пионерските ни позиции в сферата на AI показват, че имаме изключително голям потенциал. Затова и си поставяме все по амбициозни планове, които да превърнат Сирма във водеща технологична компания в региона. Стратегическата ни визия е в следващите пет години да позиционираме Сирма като лидер в областта на корпоративната трансформация, управлявана от ИИ.“, коментира Цветан Алексиев, изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг АД.

В класацията Digitalk 101 Сирма се нарежда на 14-а позиция в категорията „Най-висок прогнозен ръст“. Компанията е заложила в плановете си за 2025 г. ръст от 20%, а в рамките на 3 години удвояване на оборота. Публично обявените междинни финансови резултати за първото тримесечие на 2025 г., показват увеличие с 35% на приходите за годишна база, което дава увереност на компанията за постигането на краткосрочните й цели.

В конкуренция с големи международни играчи, класацията отрежда 22-ра позиция на Сирма в категорията „Най-бързо растящи компании“. Сирма е класирана и на 16-то място в „Системната интеграция“, като попада и в Топ 10 на хардуерните доставчици и интегратори. В общата класация Топ 100 Сирма заема престижната 27-а позиция, утвърждавайки се като една от най-големите български софтуерни групи, които успешно съперничат на световните технологични лидери и доказват своя значим принос на международната сцена.

