Сирма отново с топ позиции в класацията на най-големите софтуерни групи в България
За 2024 г. тя бележи двойно по-висок ръст (24%) на приходите си спрямо средния за Топ 100 компаниите в технологичния сектор в страната (12%)
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За 2024 г. тя бележи двойно по-висок ръст (24%) на приходите си спрямо средния за Топ 100 компаниите в технологичния сектор в страната (12%)
По този показател сме били по-богати от англичаните
Доверието между двете страни насърчава бизнеса, казва посланик Димитър Михайлов Израел и България имат традиционно добри отношения, градени последова...