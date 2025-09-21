Синдикати и бизнес влизат в нов сблъсък за минималната заплата

През новата седмица започва официалното обсъждане на правителственото постановление, което предвижда от 1 януари

минималната работна заплата да стане 1213 лева –

равностойни на 620 евро и 20 евроцента.

За 25 септември е насрочено заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество, където ще седнат на една маса синдикати, работодатели и държавата.

Синдикатите: „Време е да наваксаме“

КНСБ вече обяви, че ще подкрепи увеличението. „Ще го подкрепим и на голямата тристранка, защото бизнесът е против. Те са против всяко едно увеличение на минималната работна заплата – независимо дали става въпрос за 5, 50 или 150 лева, което за нас е доста недиалогично,“ заяви за БНР главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

Според него минималната заплата трябва да се изравни със заплатата за издръжка: „1213 лева е всъщност най-малкото, което заслужава работникът. Тези пари са изработени отдавна и в момента просто наваксваме, за да има реална конвергенция в доходите спрямо средноевропейските държави.“

Бизнесът срещу статистиката

От страна на работодателите се очаква твърда съпротива, както при всяко предходно повишение. Данните на Евростат показват защо синдикатите настояват: България остава с най-ниска минимална работна заплата в ЕС – 551 евро, далеч след Унгария, където тя е 707 евро, и още по-далеч от Люксембург с 2638 евро.

У нас близо 457 хиляди души към второто тримесечие на 2025 г. са на минимална основна заплата при пълно работно време – число, което ще бъде в центъра на спора, когато преговорите започнат на 25 септември.

