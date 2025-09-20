Поскъпването не спира! Ето докога българите ще плащат повече

Покачването на цените у нас ще продължи до края на годината,

а инфлацията ще се задържи около 5% вместо първоначално планираните 2,8% в бюджета.

Това показват прогнозите на икономисти, след като през август годишната инфлация вече достигна 5,3 на сто.

Скокът се дължи най-вече на

поскъпване на храните, облеклото и обувките, образованието и ресторантьорския бизнес.

Ръстът на цените бе отчетен и от мисията на Международния валутен фонд, която вчера започна преглед на икономическата ситуация у нас. МВФ предупреждава, че без решителни мерки инфлацията ще остане над планираното и в началото на следващата година.

Удар по семейните бюджети

На терен цените вече тежат върху домакинствата. КНСБ отчита 70% надценка от борсата до магазина. „Просто с парите, с които преди отиваш и пълниш потребителската кошница за две, три седмици, сега със същите пари си купуваш храна за два дена“, споделя пред БНТ държавният служител Десислава Даскалова.

„Пилешкото се беше повишило, свинското се беше повишило, кашкавал, сирене. Зеленчуците паднаха, не всички, разбира се“, допълва Маргарита Краева.

Даринка Харизанова, 64-годишна шивачка от Русе, живее с минимална пенсия от 630 лева: „Много рядко има месо на трапезата, защото с тия пенсии много пари отиват за лекарства и сметки. На концерти много пъти съм искала да отида, имам любими певци, които идват тука, но не мога да си го позволя“.

Данните на НСИ потвърждават усещането – за последните три години натрупаната инфлация е 18,3%, а за пет години – 37,9%. Потребителската кошница на най-бедните 20% от домакинствата е поскъпнала значително само през август, а годишната инфлация остава 5,3%.

Предупреждения от икономисти и МВФ

„Едва ли инфлацията ще тръгне надолу, изглежда като положителния сценарий да се задържим на тези нива 4–5%, провокирано от много фактори“, коментира Петър Ганев, главен икономист в Института за пазарна икономика. Според него основна причина за новото ускоряване е държавният бюджет: „Ние сме в икономиката, в която бюджетът харчи много, голям бюджетен дефицит, тоест, наливат се пари в икономиката от страна на държавата. Много сериозен ръст на заплатите, на първо място сме по разходите за труд в Европа, бием и Румъния въпреки техния голям бюджетен дефицит и инфлация“.

МВФ е категоричен, че следващият бюджет трябва да включи мерки за овладяване на разходите. „Най-важното е да овладеете повишаването на разходите за възнаграждения в публичния сектор и освен това много от социалните плащания са обвързани или с минималната, или със средната работна заплата. Много е важно някои от тези разходи да бъдат развързани буквално“, посочва Фабиен Борнхорст, ръководител на мисията на Фонда.

Данъчна реформа и ефект върху бюджета

От МВФ смятат, че затягането на разходите не е достатъчно и призовават за промяна на данъчната система, така че най-високите доходи да се облагат по-високо. „Правили сме симулации на различни възможни сценарии, в рамките на които сме разглеждали различни възможности. Например интервали на доходи, в които се прилагат различни ставки, включително въвеждането на необлагаем минимум“, обяснява Вахрам Степанян, член на мисията на Фонда.

Икономистите обаче напомнят, че по-високата инфлация временно увеличава приходите в бюджета: „От гледна точка на приходната част, по-високата инфлация е плюс, тъй като приходите от ДДС и не само, зависят от номиналния размер на икономиката, което означава икономически растеж и инфлация. Води до повече приходи от ДДС и повече приходи от другите данъци.“

Въпреки това експертите не очакват дори сегашните високи нива да гарантират изпълнение на рекордно заложените приходи от ДДС през тази година.

Прогнозата остава тревожна: до края на годината поскъпването няма да спре, а мерките за ограничаване на инфлацията ще изискват болезнени решения – от данъчни промени до съкращения на социални разходи, които неизбежно ще се усетят във всеки български дом.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com