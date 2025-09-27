Промяна с тези трудови договори

Идва ключова промяна с колективните трудови договори.

Работодател, който не членува в работодателска организация, ще има право да се присъедини към колективен трудов договор на равнище отрасъл или бранш, когато има общо съгласие на това.

Това предвиждат промени в Кодекса на труда, с които се цели да се стимулира сключването на колективни трудови договори, става ясно от мотивите на Министерството на труда и социалната политика, който са вносители на законопроекта, пише Pariteni.bg

Тази възможност има за цел да насърчи микро- и малките предприятия да се присъединяват към вече сключени договори, макар и те да не са членове на съответните отраслови и браншови организации. По този начин се повишава и възможността за работещите да се възползват от по-добри условия на труд, когато техният работодател не членува в съответната работодателска организация, но има желание да се възползва от договореностите на отраслово или браншово равнище.



Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" ще може да дава предписания за отстраняване на установени нарушения, когато работодателят, който е обвързан с колективен трудов договор на равнище отрасъл или бранш, не изпълнява договорените ангажименти за подобряване на условията на труд на работещите. Предписанието може да се дава по искане на работника или служителя, до предявяването на иск пред съда, след което въпросът може да бъде решен само от съда.



Със законопроекта се предлага работодатели и синдикати да предвидят в уставите си участие в тристранното сътрудничество и насърчаване на членовете за участие в колективното договаряне. От това дали се спазва това изискване ще зависил дали те ще получат статут на за признаване на представителност на национално равнище, която се извършва от Министерския съвет на всеки 4 години.



Целта е представителните организации, които са ключов партньор на държавата, в своите учредителни документи да поемат задължението да допринасят за развитието на социалния диалог, включително и да насърчават своите членове за участие в колективното договаряне.

Инспекция по труда ще е длъжна да публикува на интернет страницата си колективните трудови договори по отрасли и браншове, които са вписани в регистъра. Така ще се създадат по-добри възможности както за работодателите, така и за работниците и служителите, да са запознати с предимствата, които има този механизъм за подобряване на условията на труд. По този начин се очаква да се повиши интересът към участие в процеса на колективното договаряне. Публикуването на сключените колективни трудови договори е важно условие и за защита на правата на работещите, които ще са запознати с правата, които са предвидени в тези договори, когато те се прилагат към тях.



Колективните трудови договори, сключени на отраслово или браншово равнище, се вписват в специален регистър, поддържан от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". С промените се предвижда освен текстът на колективния трудов договор да се представя и списък с работодателите и със синдикалните организации, които са членове на работодателската организация и на синдикалната организация – страна по договора, за да може да е ясно спрямо кои лица се прилага съответният договор. По този начин се осигурява възможност както за защита на правата на работещите, така и за анализ на обхвата на колективното договаряне.



Със законопроекта се предвижда, че колективен трудов договор, сключен на отраслово или браншово равнище, има действие спрямо работодателите - членове на работодателската организация страна по договора и спрямо техните работници и служители, членове на синдикална организация, която е член на синдикалната организация - страна по договора. По този начин се осигурява възможност за контрол и защита на правата на работещите, които са членове на синдикална организация, която е част от отраслова или браншова организация – страна по договора.

Предвижда се и възможност за изключване действието на отраслови или браншови колективен трудов договор или на отделни негови клаузи спрямо определени работодатели. Това има за цел да се подпомогне преговорите, които в някои случаи не могат да приключат с подписване на договор поради несъгласие на отделни работодатели – членове на съответната отраслова или браншова организация.



През последните 15 години в България и в повечето други държави от Европейския съюз има трайна тенденция за намаляване на обхвата на работещите, ползващи права по колективни трудови договори. Основна причина за това е промяна на структурата на пазара на труда, свързана със значителна фрагментация и увеличаване на броя на микро- и малките предприятия, при които е по-трудно създаването на синдикални структури, съответно провеждането на колективно договаряне.



