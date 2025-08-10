Промяна на пазара! Мина за ценен метал затваря врати

Ключовима мина временно ще затвори врати.

Китайската компания Си Ей Ти Ел (Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. - CATL), най-големият световен производител на батерии за електромобили, временно спира дейността на своята литиева мина "Цзянсяуо" (Jianxiawo) в провинция Дзянси за срок от поне три месеца, съобщават източници на Блумбърг, предаде Ройтерс.

Мярката идва в момент на повишено внимание върху мината, която осигурява около 3 на сто от глобалното производство на литий, и на фона на изтичащо разрешение за добив на 9 август.

CATL е уведомила и свързаните рафинерии в близкия град Ичун, уточняват източниците, пожелали анонимност.

Решението съвпада със засилените действия на Пекин срещу свръхкапацитета (излишък на производствени способности - бел. ред) в индустрията и повишения регулаторен контрол върху минните операции. Според анализатори временното спиране може да се отрази благоприятно на пазара, страдащ от свръхпредлагане в последните години.

На този фон цената на литиевия карбонат, ключов материал за батериите, отбеляза ръст от около 9 на сто през изминаващата седмица и достигна 75 000 юана (приблизително 10 400 долара -бел. ред) за тон на борсата в Гуанджоу, пише БТА.

През юли тя премина границата от 80 000 юана, което доведе до ограничаване на спекулативните сделки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com