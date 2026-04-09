Бизнес

Посочиха най-надеждните електрически кросоувъри на старо

Топ 10 модела

Снимка: Freepik
09 апр 26 | 21:00
133
Агенция Стандарт

Специалистите от WhatCar? класираха най-надеждните употребявани електрически кросоувъри. Тези модели могат да изминат стотици хиляди километри без големи повреди.

Топ 10 на най-надеждните употребявани електрически кросоувъри:

  1. Kia EV3 (2024 - до момента)

  2. Renault Scenic (2024 - до момента)

  3. Tesla Model Y (2022 - до момента)

  4. BMW iX3 (2021 до 2025)

  5. Vauxhall Combo Life Electric (2022 - до момента)

  6. Volvo EC40 (2021 - до момента)

  7. Kia Soul EV (от 2020 до 2025 г.)

  8. Mercedes-Benz EQA (2021 - досега)

  9. Hyundai Kona Electric (2018 до 2023)

  10. Kia E-Niro (от 2019 до 2022)

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Агенція Стандарт

Още по тема Автомобили
Още от Бизнес
Коментирай