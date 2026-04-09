Посочиха най-надеждните електрически кросоувъри на старо

Специалистите от WhatCar? класираха най-надеждните употребявани електрически кросоувъри. Тези модели могат да изминат стотици хиляди километри без големи повреди.
Топ 10 на най-надеждните употребявани електрически кросоувъри:
Kia EV3 (2024 - до момента)
Renault Scenic (2024 - до момента)
Tesla Model Y (2022 - до момента)
BMW iX3 (2021 до 2025)
Vauxhall Combo Life Electric (2022 - до момента)
Volvo EC40 (2021 - до момента)
Kia Soul EV (от 2020 до 2025 г.)
Mercedes-Benz EQA (2021 - досега)
Hyundai Kona Electric (2018 до 2023)
Kia E-Niro (от 2019 до 2022)
