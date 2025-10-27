Посочиха 5 коли, които никога да не купуваме

Кросоувърите и SUV-овете остават много популярни видове леки автомобили. Собствениците ценят тези модели заради тяхната практичност и способност за безпроблемно преминаване през офроуд терен. Не всички от тези превозни средства обаче заслужават внимание.

Consumer Reports посочи пет премиум кросоувъра и SUV-а, които не бива да купувате. Експертите казват, че тези модели имат редица проблеми.

Кои премиум кросоувъри и SUV-ове трябва да избягвате?

Алфа Ромео Тонале

Alfa Romeo Tonale е първият модел в историята на италианската марка, предлаган с plug-in хибридно задвижване. Той се отличава със стилен дизайн и богато оборудване.

Освен това кросоувърът бе критикуван за незадоволителното си управление. Експертите отбелязаха също, че качеството на интериора далеч не е на най-високо ниво.

Jaguar F-Pace

Jaguar F-Pace е единственият модел на британския производител, който все още се произвежда. Това е премиум кросоувър със стилен дизайн и луксозен интериор.

Експертите описват Jaguar F-Pace като изключително ненадежден кросоувър. Те също така критикуват информационно-развлекателната система на модела.

Ленд Роувър Дефендер

Land Rover Defender се справя отлично с офроуда, но има много проблеми. Експертите заявяват, че е много ненадежден.

Бавната информационно-развлекателна система на SUV-а и неудобното управление също предизвикаха критики. Експертите критикуваха особено аудиосистемата и климатика.

Линкълн Авиатор

Lincoln Aviator от 2025 г. получи основна актуализация, която донесе нова информационно-развлекателна система, ревизиран външен дизайн, подобрен интериор и полуавтономна система за шофиране BlueCruise Level 2.

Експертите обаче заявиха, че това далеч не е най-добрият кросоувър в своя сегмент. Те отбелязаха, че Lincoln Aviator страда от нисък разход на гориво и лошо управление. Прогнозираната надеждност на модела също е под средното ниво.

Кадилак Ескалейд

Cadillac Escalade остава олицетворение на лукса сред пълноразмерните SUV-ове. Базовото му ниво на оборудване обаче все още не е достатъчно, за да се отличава с редица полезни функции, характерни за конкурентите му.

Експертите смятат, че Cadillac Escalade е прекалено скъп SUV спрямо нивото на оборудване. Те също така критикуват лошата видимост във всички посоки и ниската надеждност на модела.

