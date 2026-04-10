Петролният шок се задълбочава. Саудитска Арабия губи ключов капацитет

Ударите по енергийни съоръжения в Саудитска Арабия са намалили петролния производствен капацитет на страната с около 600 000 барела на ден, а пропускателният капацитет на ключовия тръбопровод Изток-Запад е свит с още около 700 000 барела дневно, съобщават СПА и Ройтерс, позовавайки се на официален източник от саудитското министерство на енергетиката.

Атаките засягат критична инфраструктура и поставят под напрежение глобалните доставки. Ситуацията се развива на фона на ескалиращия конфликт в региона. Рискът от нов ценови шок на международните пазари рязко нараства.

Удари по ключови енергийни обекти

Атаките са засегнали съоръжения за добив на петрол и газ, рафинерии, нефтохимически предприятия и електропроизводство в Рияд, Източната провинция и индустриалния център Янбу. Част от щетите идват и от предишни удари, които допълнително са отслабили системата.

Особено сериозен е ударът върху тръбопровода Изток-Запад - основен маршрут за износ към световните пазари. Повредена помпена станция е намалила капацитета му с около 700 000 барела дневно.

Срив при находища и рафинерии

Петролното находище Манифа е загубило около 300 000 барела дневно капацитет, а предишна атака срещу Хурайс е отнела още толкова. Така общият спад в добива достига приблизително 600 000 барела дневно.

Засегнати са и големи рафинерии в Джубайл, Рас Танура, Янбу и Рияд, което пряко удря износа на рафинирани продукти. Пожари в съоръжения в Джуайма допълнително ограничават обработката и експорта на въглеводороди.

Ескалация на конфликта в региона

От началото на американско-израелската война с Иран Саудитска Арабия е била подложена на стотици ракетни и дронови атаки. По-голямата част от тях са били прехванати, но серията удари показва нарастващия обхват на конфликта.

Иран е атакувал също Израел и държави от Персийския залив, където има американски военни бази, което допълнително разширява зоната на напрежение.

Опасност за световните пазари

Саудитска Арабия е най-големият износител на петрол в света и всяко сериозно прекъсване на доставките има глобален ефект. Според СПА значителна част от оперативните и аварийните резерви вече е изчерпана, което ограничава възможността за бързо компенсиране на недостига.

При продължаващи удари рискът от дефицит на суровина и резки колебания в цените остава висок. Енергийните пазари вече реагират чувствително на всяка новина от региона, а ситуацията в Саудитска Арабия може да се превърне в решаващ фактор за посоката на цените в краткосрочен план.

