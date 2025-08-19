Петролът поевтинява след голямата среща за мира в Украйна

Цената на петрола се смъкна в ранната азиатската търговия днес.

Пазарните участници анализират ефектите от планираната тристранна среща между лидерите на Русия, Украйна и САЩ за прекратяване на конфликта, която би могла да доведе до прекратяване на санкциите срещу руския суров петрол, предаде Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол тип Brent са надолу със 7 цента или 0,11 на сто до 66,53 долара за барел

към 03:00 ч. българско време. Договорите за суровия петрол тип West Texas Intermediate (WTI), с доставка през септември, които спират да се търгуват от утре, спаднаха с 6 цента или 0,09 на сто.

Октомврийските фючърси на WTI се понижиха с 9 цента до 62,61 долара за барел.

Цените и на двата сорта отбелязаха растеж с около 1 на сто в предходната сесия.

Вчера Доналд Тръмп посрещна в Белия дом генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, британския премиер Киър Стармър, италианската му колежка Джорджа Мелони, финландския президент Александер Стуб, германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон и украинския държавен глава Володимир Зеленски, за да обсъдят постигането на мир в Украйна.

След разговорите Тръмп написа в публикация в социалните медии, че се е обадил на руския си колега Владимир Путин и е започнал да организира среща между Путин и Зеленски, която ще бъде последвана от тристранна среща на върха между тримата президенти – на Украйна, Русия и САЩ.

Резултатът от подобна среща може да е намаляването на напрежението и премахване на заплахите от вторични мита или санкции.

Това би довело до понижение на цената на петрола до около 58 долара за барел през четвъртото тримесечие на 2025 г. и първото тримесечие на 2026 г., посочи Барт Мелек, ръководител на стоковите стратегии в инвестиционната банка "Ти Ди секюритис" (TD Securities).

"Резултат, при който САЩ ще окажат натиск върху Русия под формата на по-широки вторични мита срещу клиентите на руския петрол (каквито сега биват налагани на Индия), без съмнение ще доведе до повишаване на цените на суровия петрол до нивата, наблюдавани преди няколко седмици", добави Мелек.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com