През лятото 5-звезден Дубай излиза колкото Египет

Световният пазар на туристически услуги преминава през безпрецедентен феномен през настоящия летен сезон. За първи път в историята цените за нощувка в някои от най-луксозните световни брандове хотели в Дубай се изравниха с цените на средностатистическите комплекси в Египет. Този икономически парадокс изненадва пътуващите, но зад него стоят две напълно логични, макар и коренно различни пазарни тенденции.

Първата сериозна причина е свързана с климатичните особености на Обединените арабски емирства. През летните месеци Дубай навлиза в своя типичен извънсезонен период. Когато температурите в емирството надхвърлят четиридесет и пет градуса по Целзий, заетостта на хотелите драстично спада, тъй като градската среда и плажовете стават трудно издържливи през деня. За да поддържат заетост на огромната си леглова база по време на бруталните летни жеги, мениджърите на хотелите буквално продават лукс на безценица. Те предлагат огромни отстъпки, които често достигат до шестдесет или седемдесет процента спрямо зимните им тарифи. Поради тази причина през юли и август в Дубай наистина може да се отседне в брутално луксозен петзвезден хотел на цената на среден египетски хотел.

Инфлационният капан пред ол инклузива в Египет

От друга страна, египетските курорти като Шарм ел Шейх и Хургада оперират при коренно различни финансови условия. Египет премина през тежка девалвация на египетската лира, сериозна инфлация и скок на разходите за поддръжка на петзвездните комплекси. Тъй като Египет предлага масово модела All Inclusive, в цената на нощувката е калкулирано огромно количество консумация на храна, напитки и забавления от сутрин до вечер. Поради икономическата криза и скъпия внос, разходите на хотелиерите за хранителни продукти отбелязаха драстичен ръст. Хотелиерите там просто няма накъде повече да свалят цените, без да застрашат качеството на услугата и да съсипят репутацията си пред международните туроператори. За тях съществува твърд праг на себестойност, под който е невъзможно да паднат.

Директен сблъсък на петзвездните хотели

За да се илюстрира този невероятен пазарен парадокс, данните от големите резервационни системи за следващия месец показват изравняване на цените на реални хотели от еднакви категории в двете дестинации. Световноизвестни луксозни вериги в Дубай се предлагат на силно редуцирани летни тарифи. Петзвездният ултралуксозен комплекс Taj Exotica Resort and Spa, намиращ се на емблематичния изкуствен остров Палм Джумейра, се търгува за около сто и десет до сто и двадесет и пет евро на нощувка за двама със закуска. В същото време JW Marriott Marquis Hotel, който е един от най-високите и впечатляващи градски хотели в света, разположен в Бизнес Бей, предлага стаи на нива около 120 eвро на вечер за двама.

В абсолютно същия момент петзвездните хотели в Хургада, работещи на база All Inclusive, държат много сходни, а понякога и по-високи нива поради издръжката на храната. Популярният семеен ризорт Pickalbatros Jungle Aqua Park с огромен аквапарк се продава за около 160-180 евро на нощувка за двама. Луксозният немски бранд Steigenberger Aqua Magic Hotel също държи нива от около 130 до 145 евро на вечер за стая с включен пълен ол инклузив пакет.

Директен сблъсък на цените през следващия месец

Данните от големите резервационни системи ясно потвърждават тези тенденции при директно сравнение на петзвездния сегмент за следващия месец. Луксозният комплекс Taj Exotica Resort и Spa, разположен на емблематичния изкуствен остров Палм Джумейра в Дубай, предлага стаи на промоционални цени от около 110 до 125 евро на нощувка за двама със закуска. В абсолютно същото време популярният петзвезден семеен комплекс Pickalbatros Jungle Aqua Park в Хургада държи нива от около 180 евро на нощувка за двама на база All Inclusive. Подобна е ситуацията и с други градски гиганти като JW Marriott Marquis в Дубай, чиито цени от около 120 евро на вечер се изравняват с немския бранд Steigenberger Aqua Magic в Хургада, който се търгува за около 130 евро.

Как се разпределя реалният бюджет на практика

Въпреки изравнените базови цени за настаняване, крайната сметка за почивка в двете дестинации се разпределя по напълно различен начин. Изборът на Дубай ви гарантира достъп до ултрамодерна архитектура, безупречно обслужване на световно ниво и мраморен лукс, но цената включва само закуска. Допълнителните разходи за обяди, вечери и напитки в ресторантите извън хотела бързо ще оскъпят почивката ви, тъй като стандартът на живот в емирството остава висок. От друга страна, плащайки сходна сума в Египет, вие купувате пълно спокойствие и предвидимост на бюджета, тъй като в пакета е включено всичко. Този пазарен парадокс обаче дава уникален шанс на туристите да се докоснат до най-скъпите хотелски брандове в света на цени, които досега бяха немислими.

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