Консорциум с българско участие ще строи част от метрото в Букурещ

След като впечатли света с мащабния проект на метрото в Мумбай, турската компания „Dogus Construction“ насочва вниманието си към Европа и Балканите. В нов консорциум с българско участие фирмата ще поеме изграждането на ключов участък от линията М4 на метрото в Букурещ. Проектът не само разширява географското присъствие на компанията, но и бележи нов етап за българските партньори в областта на инфраструктурното строителство.

От Мумбай до Букурещ – следващата спирка за „Dogus Construction“

Откриването на метрото в Мумбай бе символ на инженерна прецизност и технологичен напредък. С дължина от 33,5 километра и 27 изцяло подземни станции, линия 3 на метрото (Aqua Line) е първата напълно подземна линия в индийския мегаполис, проектирана да обслужва над 13 милиона пътници дневно. Проектът, открит лично от министър-председателя на Индия, преминава през ключови исторически и икономически райони и се превърна в образец за модерна градска инфраструктура.

„Dogus Construction“ – турска компания с повече от 70 години опит и над 250 завършени проекта в Европа, Близкия изток и Азия – изигра решаваща роля в строителството. В партньорство със Soma Enterprises тя изгражда участъка Mumbai Central – Worli, един от най-технически сложните, включващ дълбоки подземни тунели и модерни екологични технологии. Опитът, натрупан там, ще бъде приложен и в следващия проект на компанията – румънското метро.

Българско участие в новия консорциум за линия М4 на метрото в Букурещ

Консорциумът, ръководен от „Dogus Construction“, включва българските компании Trace Group Hold и GP Group JSC. Той спечели търга за първия участък на линия М4, която ще свързва централната гара „Север“ (Gara de Nord) с „Героите на революцията“ (Eroii Revoluției). Офертата на консорциума е била с близо 100 милиона евро по-конкурентна от следващата, доказвайки ефективността и технологичната подготвеност на участниците. Общата стойност на проекта надхвърля 17 милиарда румънски леи.

Новата линия, дълга около 12 километра и с 13 станции, ще облекчи трафика в южната и централната част на румънската столица. Участието на българските компании подчертава засилената роля на страната ни в инфраструктурните процеси на Балканите, където инженерният капацитет и добрата репутация на българския строителен сектор вече намират все по-широко приложение.

Регионално партньорство и визия за устойчива инфраструктура

С проекта „Метро Букурещ“ „Dogus Construction“ засилва присъствието си в Централна и Източна Европа. Компанията ще въведе в Румъния същите екологични стандарти, които прилага в международните си проекти – с фокус върху енергийна ефективност, рециклиране на материали и минимален въглероден отпечатък.

Във визията си компанията подчертава, че инфраструктурата на бъдещето трябва да бъде не само функционална, но и щадяща природата – принцип, който ще приложи при изграждането на линия М4. Българските партньори в консорциума ще споделят тази философия, което превръща проекта в пример за сътрудничество между три държави и за нов модел на устойчиво развитие на региона.

Източник: Mediafax.ro

