Огромна находка на метали подпалва икономиката на голяма държава

Аржентина е изправена пред възможен икономически пробив след откриването на мащабни залежи от мед, злато и сребро в Андите. Геолози определят намереното като най-голямото минно откритие от десетилетия, според данни на Earth. Проектът Vicuña, разработван от BHP и Lundin Mining, съдържа над 12 милиона тона мед и около 80 милиона унции благородни метали. Очакванията са ресурсите да променят ролята на страната на глобалния пазар на суровини.

Откритието идва в момент, когато търсенето на мед расте бързо заради развитието на електрически превозни средства и зелени технологии. Експерти посочват, че без този метал преходът към нисковъглеродна икономика е практически невъзможен. Именно това поставя Аржентина в стратегическа позиция, която може да я превърне в ключов доставчик през следващото десетилетие.

От Lundin Mining определят находището като изключителна възможност със дългосрочен потенциал. „Имаме отлични възможности да продължим да развиваме този минен район с висок потенциал“, заяви генералният мениджър на проекта Дейв ДиКейр. Според ръководството подобен ресурс може да промени икономическата карта на Южна Америка.

Анализаторите очакват значителни инвестиции в инфраструктура, ако добивът се разшири. Приходите от минното дело могат да бъдат насочени към изграждане на училища, болници и транспортни връзки, особено в отдалечените региони на страната. Така Аржентина би могла да премине от традиционен аграрен модел към по-индустриализирана икономика.

В същото време проектът поставя сериозни въпроси за околната среда. Планинските екосистеми в Андите са чувствителни, а природозащитни организации настояват за строг контрол върху добива. Те предупреждават, че липсата на регулации може да доведе до дългосрочни щети.

Паралелно със това пазарите на метали показват разнопосочни тенденции. Волфрамът отчита рязък скок на цената през последната година, като поскъпването се свързва със засиленото търсене за военни цели на фона на конфликта в Иран. За разлика от него златото поевтинява под натиска на силния щатски долар и нарастващите енергийни разходи.

Цената на алуминия също отбелязва спад след сигнали от администрацията на президента Доналд Тръмп за възможни промени в митническата политика. Обсъжда се изключване на определени стоки от списъка със мита, което създава допълнителна несигурност на глобалните пазари.

