Надпревара с отстъпките! До 30% по-евтини храни

Началото на дългоочакваната кампания е в ход

Продължаващият натиск на инфлацията върху семейните бюджети след влизането на евровалутата у нас на 1 януари т.г. наложи въвеждането на спешна икономическа мярка от правителството на Румен Радев, която то нарече “Кошница с грижа”. Властта и бизнесът обединиха усилията си в опит да предложат глътка въздух на българските потребители, за чнозинството от които инициативата е спасителен пояс. Защото покупателната способност на българина рязко се понижи под натиска на инфлацията и стремглаво покачващите се цени.

“Кошница с грижа” се роди от реалната нужда да се овладее постоянният месечен ръст на цените на храните от първа необходимост. Официалните данни на синдикалните организации в България показаха, че стойността на най-базовата месечна пазарска кошница в страната е достигнала тревожни нива. Притеснен от тези данни, кабинетът инициира кампанията в началото на юни, като официалното й представяне бе направено от премиера Румен Радев.

Въвеждането на новите по-достъпни цени се случва поетапно

а участието на търговските обекти в държавния проект е изцяло на доброволен принцип. Управителите на големите вериги обаче предупредиха, че понижаването на цените на основните хранителни продукти изисква технологично време за логистична подготовка. Процесът се разгръща през целия юни, като различните пазарни играчи се включват по индивидуален график.

Първоначално договореният праг за намаленията бе фиксиран на минимум 15% от цените на стоките, но при отделните

търговци отстъпките стигат до 30%.

Стартът на инициативата бе даден едновременно от 3 големи вериги на 8 юни т.г. “Кауфланд” въведе новите по-ниски цени във всички свои филиали в страната, които важат за 30-35 основни хранителни продукти с доказан български произход, сред които месо, хляб, яйца, мляко, сирене, както и пресни плодове и зеленчуци. Българската верига “Фантастико” също маркира най-малко 50 артикула със специалния визуален знак на кампанията “Кошница с грижа”. И “Лидл” се включи, но излезе с най-дългосрочното предложение на пазара - веригата ще поддържа по-ниските цени за период от 8 месеца, което е с 2 месеца повече от заложеното минимално изискване на правителството на Радев.

На 10 юни към проекта се присъедини “Метро” с кошница от 100 стоки с отстъпка, като плановете им предвиждат

от 1 юли асортиментът да се разшири и да надхвърли 120 артикула

На 11 юни кампанията стартира официално и в 38 обекта на веригата “ЦБА Коме” на територията на София и Софийска област, където потребителите могат да открият около 50 продукта с отстъпки от 15% до 30% процента, гарантирани за период от поне 6 месеца.

От 15 юни магазините “Дар” пуснаха своите намаления, които покриват 28 различни продукти от потребителската кошница и ще поддържат минимум 15% процента отстъпка следващите 6 месеца. На 18 юни и “Билла” активира кампанията в търговската си мрежа от 173 обекта в цялата страната, като предлага над 100 от най-купуваните хранителни стоки със специално обозначение “Кошница с грижа” на рафтовете.

В началото на седмицата веригата “Минимарт” също даде старт на своите промоционални цени, които се въвеждат поетапно, докато покрият пълния обхват от над 330 обекта, разположени в големите градове на страната.

Проектът е насочен изцяло към стоките от първа необходимост и подкрепата на родното производство.

Понеже държавата не наложи единен списък за продуктите, а даде обща рамка,

асортиментът се различава по обем, но се припокрива в основните хранителни групи. Сърцевината на инициативата обхваща най-важните стоки за българската трапеза. В селекцията влизат хляб от масовите разновидности като бял и типов, пшенично брашно, бяла рафинирана захар и рафинирано слънчогледово олио. От месопреработвателния сектор кампанията обхваща прясно пилешко месо, цели пилета, пилешко филе, свинско месо, свинска плешка, свински бут и кайма смес. Потребителите могат да открият с логото на кампанията също така и кокоши яйца.

Специално внимание в списъците, спуснати от правителството, има и млечния сектор, където инфлацията е най-осезаема.

Намаленията включват класическо българско краве сирене, зрял

кашкавал от краве мляко

както и прясно краве мляко. Секторът на сухите хранителни стоки и варивата е представен от дългозърнест и късозърнест ориз, леща и традиционен зрял фасул.

В секцията за плодове и зеленчуци селекцията се фокусира върху традиционни и сезонни продукти с приоритет към родното оранжерийно и полско производство. Купувачите могат да намерят

по-евтини картофи, червени и розови домати, краставици, стар лук и моркови

По отношение на плодовете кампанията най-често обхваща ябълки и цитруси. В по-големите вериги като “Лидл” и “Билла” списъкът извън храните е разширен и са добавени перилни препарати, течен сапун, шампоан за коса, тоалетна хартия и почистващи материали за домакинството, което помага за цялостното оптимизиране на семейните разходи. Зад инициативата на правителството стоят ясни социални и икономически мотиви като защита на уязвимите обществени групи, сред които са пенсионерите и многодетните семейства, и стимулиране на родното производство на храни. Проектът има за цел и да пресече спекулативните практики по веригата от производител до краен потребител и да прекрати драстичните необосновани надценки, които в някои търговски сектори достигат до 70% надценка между борсата и щанда. Въпреки положителния отзвук и добрите намерения проектът “Кошница с грижа” бързо се сблъска с реалностите на свободния пазар и предизвика сериозни дебати. Само броени дни след старта му Националната браншова камара “Плодове и зеленчуци” и Българската асоциация на оранжерийните производители изпратиха остро отворено писмо до институциите, в което алармираха, че

някои търговски вериги са започнали да оказват директен натиск

върху фермерите да намалят своите доставни цени с 15%

Земеделците предупредиха, че ако бизнесът прехвърли цялата финансова тежест на отстъпките върху тях, това ще доведе до масови фалити и спиране на доставките на българските плодове и зеленчуци, което ще обезкърви родното производство.

Икономическите анализатори също изразиха скептицизъм, като припомниха по-ранната и неуспешна кампания “Достъпно за вас” и предупредиха, че съществува реален риск супермаркетите да компенсират по-ниския си марж от намалените стоки, като повишат цените на останалите стотици продукти извън промоционалния списък, превръщайки кампанията в чист маркетингов инструмент без реален ефект над крайния месечен баланс на домакинствата. Предстои да разберем дали дългоочакваната държавна кампания ще даде очаквания резултат след 6-8 месеца.

Държавата задвижва мерките за контрол срещу спекулата

За да предотврати пазарни изкривявания и маркетингови трикове от страна на супермаркетните вериги правителството увери, че държавните контролни органи ще провеждат засилени проверки в магазините. Действията целят да гарантират, че икономическата грижа ще остане реална и няма да бъде реализирана за сметка на българските производители. Държавата ще следи също дали договорените намаления от 15% до 30% ще стигат реално до джоба на българския потребител, без да ощетяват качеството на храната.

Снимка: БТА

Основното острие в контрола са Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Те извършват ежедневни инспекции на място в магазините. Техните екипи следят дали обявените продукти от първа необходимост са налични по рафтовете и дали са коректно обозначени с единното лого на кампанията. Регулаторите следят и да не се допусне изкуствено вдигане на цените на останалите хиляди стоки извън списъка, което би превърнало инициативата в чист маркетингов трик.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) също започна масиран физически контрол по границите и в складовете на едро. Държавата инспектира строго качеството на поевтинелите млечни продукти, меса и зеленчуци. Целта е да се прекъсне възможността търговците да компенсират по-ниските цени чрез внос на нискокачествени заместители или суровини със съмнителен произход за сметка на българското производство.

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