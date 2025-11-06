Н. Пр. Флеминг Стендер: България ще допринесе за общия европейски преход към по-устойчиво бъдеще

Зелената трансформация и икономическата ефективност могат да вървят ръка за ръка, каза Н. Пр. Флеминг Стендер, посланик на Кралство Дания пред "Стандарт"
Ваше Превъзходителство, г-н Стендер, по време на форума „Заедно избираме устойчивото бъдеще“, проведен в София, Вие говорихте за дългогодишната датска традиция, свързана със системата за депозитно връщане на опаковки. Според Вас кои са основните ползи от тази система и как тя влияе върху семейния бюджет на гражданите?
През 2002 г. е създадена организацията Dansk Retursystem – Датската система за депозитно връщане – като неправителствена организация с нестопанска цел, която управлява националната система за събиране и рециклиране на опаковки от напитки.
Макар че депозитът, получаван за бутилка, е малък, той създава силен стимул за потребителите да връщат опаковките си. С течение на времето тази проста практика се е превърнала в дълбоко вкоренена част от нашето ежедневие. Връщането на бутилки вече е част от нашето културно ДНК. Още от ранна възраст се учим на значението на рециклирането и поемането на отговорност за околната среда, което означава, че с готовност интегрираме депозитната система в ежедневните си навици.
Как тази система промени ситуацията в Дания и смятате ли, че може да има същия положителен ефект и в България?
Дания и България имат богати пивоварни традиции. Пивоварната индустрия е от съществено значение и за двете ни икономики – създава работни места, стимулира иновациите и допринася за нашата културна идентичност. А в Дания бирата е тясно свързана с онова, което наричаме „hygge“ – нашата дума за уют, добро настроение и споделени моменти в приятна компания.
Нашето пътешествие с многократната употреба на бутилки започва през 1922 г., когато датските пивоварни въвеждат стандартизирани стъклени бутилки, за да пестят ресурси и гарантират качество. През 40-те години на XX век в Дания стартира първата официална депозитна система, обхващаща бутилки за многократна употреба. До средата на века процентът на връщане вече достига почти 100%.
С напредъка на България към собствена система за депозитно връщане, страната ще допринесе за общия европейски преход към по-устойчиво бъдеще. Дания е готова да сподели своя опит и експертиза, уверена, че Вашите усилия ще донесат дълготрайни ползи както за околната среда, така и за икономиката.
Как системата за депозитно връщане повлия на икономиката и какъв съвет бихте дали на България при въвеждането на подобен модел?
В Дания обратни автомати за връщане на бутилки и кенове има почти във всеки супермаркет, което прави процеса лесен и достъпен. В цялата страна има и по-големи „депозитни станции“, където хората могат да върнат по-големи количества опаковки и да получат сумите директно по банковите си сметки в рамките на минути. Тези удобни решения правят рециклирането безпроблемно и са резултат от тясното сътрудничество между пивоварни, търговци и потребители. Благодарение на тази ефективна инфраструктура, почти всички депозитни бутилки и кенове в Дания се връщат – 93%, което представлява впечатляващите 1,2 милиарда опаковки годишно. Това показва, че датчаните споделят колективна отговорност за устойчивостта.
Друг пример за това мислене се вижда и в обществените пространства – много кошчета за отпадъци са снабдени с допълнителни поставки за депозитни бутилки и кенове. Вместо да ги изхвърлят, хората могат да ги оставят там за други, които ги събират – което допълнително увеличава процента на върнатите опаковки.
Датската система за депозитно връщане е ясен пример за кръгова икономика в действие – опазване на ресурсите в употреба и свеждане на отпадъците до минимум. Нашият модел показва как зелената трансформация и икономическата ефективност могат да вървят ръка за ръка. Ключът към този успех е в открития диалог и тясното сътрудничество между индустрията, правителството, гражданското общество и потребителите.
