Н. Пр. Флеминг Стендер: България ще допринесе за общия европейски преход към по-устойчиво бъдеще

Зелената трансформация и икономическата ефективност могат да вървят ръка за ръка, каза Н. Пр. Флеминг Стендер, посланик на Кралство Дания пред "Стандарт"

Ваше Превъзходителство, г-н Стендер, по време на форума „Заедно избираме устойчивото бъдеще“, проведен в София, Вие говорихте за дългогодишната датска традиция, свързана със системата за депозитно връщане на опаковки. Според Вас кои са основните ползи от тази система и как тя влияе върху семейния бюджет на гражданите?

През 2002 г. е създадена организацията Dansk Retursystem – Датската система за депозитно връщане – като неправителствена организация с нестопанска цел, която управлява националната система за събиране и рециклиране на опаковки от напитки. Макар че депозитът, получаван за бутилка, е малък, той създава силен стимул за потребителите да връщат опаковките си. С течение на времето тази проста практика се е превърнала в дълбоко вкоренена част от нашето ежедневие. Връщането на бутилки вече е част от нашето културно ДНК. Още от ранна възраст се учим на значението на рециклирането и поемането на отговорност за околната среда, което означава, че с готовност интегрираме депозитната система в ежедневните си навици.

Как тази система промени ситуацията в Дания и смятате ли, че може да има същия положителен ефект и в България?

Дания и България имат богати пивоварни традиции. Пивоварната индустрия е от съществено значение и за двете ни икономики – създава работни места, стимулира иновациите и допринася за нашата културна идентичност. А в Дания бирата е тясно свързана с онова, което наричаме „hygge“ – нашата дума за уют, добро настроение и споделени моменти в приятна компания. Нашето пътешествие с многократната употреба на бутилки започва през 1922 г., когато датските пивоварни въвеждат стандартизирани стъклени бутилки, за да пестят ресурси и гарантират качество. През 40-те години на XX век в Дания стартира първата официална депозитна система, обхващаща бутилки за многократна употреба. До средата на века процентът на връщане вече достига почти 100%. С напредъка на България към собствена система за депозитно връщане, страната ще допринесе за общия европейски преход към по-устойчиво бъдеще. Дания е готова да сподели своя опит и експертиза, уверена, че Вашите усилия ще донесат дълготрайни ползи както за околната среда, така и за икономиката.

Как системата за депозитно връщане повлия на икономиката и какъв съвет бихте дали на България при въвеждането на подобен модел?