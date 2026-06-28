Мерцедес на 100 години. Трилъчната звезда още продава мечта

На 28 и 29 юни се навършват 100 години от появата на „Мерцедес-Бенц“ - германската автомобилна марка, превърнала се в символ на лукс, качество, престиж и инженерно майсторство. През 1926 г. компаниите, основани от Карл Бенц и Готлиб Даймлер, се сливат и се ражда „Даймлер-Бенц“, а заедно с това и марката „Мерцедес-Бенц“.

На 21 август същата година е представено прочутото лого - трилъчната звезда, заобиколена от лавров венец и думите „Мерцедес“ и „Бенц“. Един век по-късно тази звезда е сред най-разпознаваемите знаци в света - върху автомобили, стадиони, ученически чанти, песни и дори бъдещи луксозни жилищни проекти.

Марката започва като автомобилна история, но отдавна е нещо повече от кола. „Мерцедес“ е дума, която носи обещание - за статус, сигурност, удобство и усещане, че човек купува не просто превозно средство, а част от легенда. Неслучайно името присъства в песни на Майли Сайръс, Фифти сент и Джанис Джоплин, стои върху арени и стадиони, свързано е със собствен отбор във Формула 1 и продължава да бъде един от най-силните символи на автомобилния престиж.

Как се ражда звездата

Историята започва със сливането на две големи имена. Карл Бенц и Готлиб Даймлер са сред пионерите на автомобилната епоха, а обединяването на компаниите им през 1926 г. създава основата на марката, която по-късно ще стане световна икона.

Трилъчата звезда се появява официално на 21 август 1926 г. и бързо започва да носи собствена тежест. Тя не е просто украса на предния капак. През годините става знак, който хората разпознават мигновено, дори без да видят модела, цената или рекламата.

Според професора по маркетинг Флориан Щал логото е най-видимият символ на една марка, а звездата на „Мерцедес“ е сред най-известните лога в света. Силата ѝ е в простотата, вечността и високата разпознаваемост. Фактът, че през десетилетията е променяна само леко, е помогнал тя да се закрепи трайно в съзнанието на хората.

Марката, която продава доверие

„Добрата марка ориентира и създава доверие“, казва Щал. По думите му тя помага на потребителите да вземат решения по-бързо и с по-малко несигурност. При „Мерцедес-Бенц“ това доверие се гради върху няколко неща едновременно - популярност, ясни асоциации и последователно преживяване във всички точки на контакт.

Кристина Шенк, която отговаря за маркетинга в концерна със седалище в Щутгарт, определя „Мерцедес-Бенц“ като „символ на пионерски дух, отлично инженерно майсторство и вечно елегантен дизайн“.

„Искаме да продължим да укрепваме „Мерцедес-Бенц“ като марката, по която се ориентира прогресът - в технологиите, в дизайна и в цялостното преживяване на клиентите. Искаме да бъдем за клиентите си надеждна и позната отправна точка, която надхвърля рамките на чистата мобилност“, казва Шенк.

От автомобил към начин на живот

Точно това „надхвърляне“ вече се вижда и извън автомобилите. Плановете за развитие на компанията включват и жилищни проекти в Дубай и Маями. Така „Мерцедес“ очевидно иска да остане марка на лукса не само на пътя, но и в начина на живот.

При жилищните проекти логиката е ясна - ако звездата може да продава усещане за престиж върху капака на автомобил, защо да не го прави и върху адрес, сграда или интериор. Така марката влиза в територия, в която автомобилът вече е само една част от цялото преживяване.

При основния бизнес обаче картината е по-сложна. Ръководителят на концерна Ола Келениус следваше стратегия за луксозни продукти, а в годишния отчет за 2023 г. беше записано, че при леките автомобили компанията трябва „да мисли и действа като луксозна марка“. Днес този курс вече е променен.

Луксът се оказа не толкова лесен

Фокусирането върху топмоделите - тоест върху по-малко автомобили, но с по-високи маржове на печалба - не донесе очакваните резултати. Това посочва Хелена Висберт, преподавател по икономика на автомобилния сектор в университета „Остфалия“ във Волфсбург.

„Мерцедес“ е производител на масови автомобили, а не манифактура, подчертава тя. Това е любопитният парадокс на марката - в съзнанието на хората тя е лукс, престиж и статус, но като индустриална реалност трябва да продава много автомобили, да поддържа производство, да се бори за пазари и да мисли за обем.

Висберт обаче е категорична, че в пряката конкуренция с производителите от премиум сегмента „Мерцедес-Бенц“ символизира лукса, престижа и статуса като никоя друга марка. Компанията е успяла да се отличи от основните си конкуренти Бе Ем Ве и „Ауди“ и да изгради образ, който работи десетилетия наред.

Срив в печалбата и натиск от Китай

Юбилеят идва в труден момент. През 2025 г. печалбата на „Мерцедес“ се срина почти наполовина - от 10,4 млрд. евро до 5,3 млрд. евро. Компанията посочва като негативни фактори митата, неблагоприятните валутни ефекти и силната конкуренция на китайския пазар.

Затрудненията се виждаха още през 2024 г., а групата отговори с програма за икономии. За стимулиране на продажбите надеждите са насочени към серия от нови модели, които Келениус определя като най-голямата технологична и продуктова офанзива в историята на компанията.

Това е важен момент за марката. „Мерцедес“ не може да разчита само на миналото си, колкото и славно да е то. Конкуренцията в Китай, електрическата мобилност, софтуерът и променените очаквания на клиентите изискват нови решения.

140 години иновации

Докато марката „Мерцедес-Бенц“ отбелязва 100 години, компанията говори и за „140 години иновации“. Причината е, че през 1886 г. Карл Бенц регистрира патента си за „превозно средство, задвижвано с газов двигател“. Така юбилеят има две лица - век от марката и още по-дълга история на автомобилното новаторство.

Според Флориан Щал „Мерцедес-Бенц“ се възползва от историческата си роля като един от пионерите в автомобилната индустрия. В продължение на десетилетия компанията е символ на инженерно майсторство, качество и иновации. „Мерцедес-Бенц е безспорно една от най-успешните марки в света“, обобщава експертът.

Звездата още свети, но пътят се променя

Днес „Мерцедес-Бенц“ стои между две епохи. От едната страна е легендата - Карл Бенц, Готлиб Даймлер, трилъчната звезда, лавровият венец, луксът, песните, стадионите, Формула 1 и усещането за статус. От другата страна са електромобилите, софтуерът, Китай, икономиите, новите модели и натискът да се докаже, че една стара легенда може да бъде модерна без да изгуби себе си.

Може би точно това прави юбилея толкова интересен. „Мерцедес“ не празнува просто минало, а се опитва да пренесе най-ценната си валута - доверието - в нова автомобилна епоха. След 100 години марката още има звезда. Въпросът е какъв път ще осветява тя през следващия век.

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