Люба Кожухарова: Без ясна политика и обществено разбиране секторът рискува да загуби конкурентоспособност до 2030 г.

Индустриалните минерали са във всичко – от водата до технологиите, казва Люба Кожухарова, член на УС на БМГК

Люба Кожухарова е член на Управителния съвет на БМГК и представлява подотрасъл "Индустриални минерали". Създател и управляващ съдружник на "Ватия Холдинг" АД и "Ватия Кварц" АД. Компании, работещи в областта на индустриалните минерали в България. През 2026 година участва в изграждането на нова модерна фабрика на зелено за преработка на кварц - каолинова суровина. Бъдещата фабрика ще се отличава с иновации в сектора и грижа за човека и природата. Люба Кожухарова работи над 20 години в сектора.

АВТОР: Петър Котев

- Г-жо Кожухарона, темата за достъпа до суровини отново е в центъра на европейските политики. Каква е ролята на България при индустриалните минерали?

- На първо място България е безспорно минна държава по всички световни критерии, богата на различни видове суровини, едни от които са индустриалните минерали. В исторически аспект добивът на индустриални минерали се осъществява в България вече повече от 100 години. За наша радост все още съществуват и осъществяват дейност предприятия с дълга история, традиции и опит в добива и преработката на индустриални минерали – каолин, кварцови пясъци, фелдшпат, бентонити и др. В тази връзка ролята на България е от съществено значение за достъпа до суровини за европейския пазар и за осигуряване на стабилни доставки за редица индустрии. Това е особено важно в контекста на стремежа на Европа към по-голяма стратегическа автономия. Голяма част от находищата са открити преди десетилетия и за да се удължи техният живот, където е възможно, е необходимо да бъдат извършени проучвателни дейности и разширения. За съжаление действащото законодателство създава редица пречки за това – както административни, така и процедурни. За да се осъществява добивът, както от съществуващите находища, така и от новоразкрити такива, е необходима по-ясна и предвидима законодателна рамка, тъй като в момента регулациите са толкова много, че на практика силно затрудняват както разширяването, така и осъществяването на добив от едно ново находище.

- Вие сте член на Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара. Как оценявате състоянието на минния сектор у нас днес и какви са очакванията ви за развитието му до 2030 година?

- Състоянието на сектора, въпреки посочените законодателни трудности, е доста стабилно, и това се дължи на огромните инвестиции, които бяха направени през последните 30 години. В този период предприятията в сектора модернизираха производството си и внедриха съвременни технологии. Тази стабилност обаче не бива да създава усещане за сигурност в дългосрочен план. За съжаление повечето стари находища, поради изчерпване се нуждаят от разширение, а е необходимо и откриване на нови такива. Отново това е въпрос на национална и европейска политика. Искам да споделя един проблем относно негативната нагласа, която беше изкуствено създадена в обществото, затова че минният сектор оказва вредно въздействие върху околната среда и човека. А това не е така. Ще дам пример - за пречистване на питейната вода се използват различни индустриални минерали, като кварцов пясък, зеолит и др. За да има биоземеделие отново трябва индустриален минерал. Тоест природата преди хилядолетия се е погрижила за човека и е създала минерали, които да го пазят и да му помагат в неговия живот и развитие. Смятам, че е необходимо да се направи нова информационна кампания, обратна на тази която беше създадена преди години, и на хората да бъде обяснено, че без индустриалните минерали животът е невъзможен. Така ще стане по-ясно колко е важна ролята на минната индустрия във всички сфери на живота. В тази връзка без промяна както в законодателството, така и в нагласите на обществото перспективите за развитието на сектора към 2030 година няма да бъдат добри.

- България разполага с находища на индустриални минерали. Каква е тяхната конкурентоспособност спрямо регионалните пазари, от които зависи реализацията на тези суровини?

- Пазарът на индустриалните минерали зависи от няколко производствени сектора – стъкларска индустрия, керамична индустрия, химическа, металургия и др. В последните години наблюдаваме спад на производството в голяма част от тези сектори, което неминуемо оказва пряко въздействие в посока намаляване реализацията на суровините. Компаниите от сектора търсят и други пазари, тъй като смея да твърдя, че сме конкурентноспособни по отношение на съотношението между цена и качество, но поради ниските цени на индустриалните минерали транспортните разходи са от съществено значение. Недобре развитата инфраструктура – както железопътна, така и пътна, води до много по-високи транспортни разходи, което оказва съществено влияние върху нашата конкурентоспособност спрямо други държави в региона.

- Могат ли европейските политики за суровинна сигурност да повишат конкурентоспособността в този подотрасъл?

- Със сигурност една добре изградена европейска стратегия може да повиши конкурентоспособността на сектора. За да се случи това трябва много внимателно да се анализират всички проблеми и да се създаде такава регулаторна рамка, която да доведе до по-голяма европейската независимост на пазара на индустриални минерали. Отново обръщам внимание, че първата стъпка на европейските политики за суровинна сигурност е да информират обективно обществото за значението на минералните суровини, необходимостта от тяхното развитие. Без ясно разбиране за това, всяка стратегия остава формална. Съществуващите в момента военни конфликти за пореден път показват колко уязвима е Европа, когато разчита на външни източници за суровини.

- В кои индустрии най-ясно се вижда значението на индустриалните минерали за съвременната икономика?

- Аз работя в сектора повече от 20 години и смея да твърдя, че съм запозната много добре със значението на индустриалните минерали за съвременната икономика. Винаги съм твърдяла, че индустриалните минерали са всичко в нашия живот, дори когато не си даваме сметка за това. Те се влагат във всичко – лекарствата, които приемаме, през козметиката и храните, до телефоните и автомобилите. Без индустриалните минерали няма да има пречистена вода, техника, няма да има много от продуктите, които използваме всеки ден. Естественият тор в природата е отново индустриален минерал. За да имаме соларни паркове отново не може без нас – индустриалните минерали. Точно поради присъствието на индустриалните минерали в почти всяка индустрия, те са в основата на икономика.

- Интервюто ни е през март – променя ли се ролята на жените в минната индустрия през последните години?

- Присъствието на жените в нашия сектор традиционно в годините е било по-ограничено. Но с гордост мога да заявя, че през последните години все повече жени откриват своето призвание в този традиционно мъжки сектор и присъствието на нежния пол е все по-голямо и значително. Откриването на нов минен обект и построяване на фабрика е като даването на живот, в които ние жените сме по-добри.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com