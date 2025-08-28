КЗП ще уведомява за цените от голямата потребителска кошница

Комисията за защита на потребителите публикува списък със 100 вида стоки от голямата потребителска кошница, чиито цени, веригите трябва да предоставят всеки ден и те да бъдат публикувани на сайт, поддържан от КЗП.

Изискването е за магазини с над 10 милиона лева годишен оборот и е мотивирано като мярка срещу необосновано поскъпване. То трябваше да влезе в сила от 8 август, но липсата на точен списък на стоките правеше изпълнението му невъзможно.

Сега списъкът е ясен и КЗП трябва да стартира новата платформа. Става дума за цените на храни от първа необходимост и на лекарства. Сред стоките, които ще се следят всеки ден са различни видове хляб, сирене, кашкавал, пилешко, свинско и телешко месо, колбаси и консерви.

