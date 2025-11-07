БНБ показа българските евромонети (Видео)

За първи път Българската народна банка показа дизайна на евромонетите с българска национална страна, които влизат в обръщение от 1 януари следващата година.

Ето как изглажда така наречената българска страна на монетите от 1, 2 и 5 евроцента: В центъра й е Мадарският конник, с надпис на кирилица на България отгоре и думата "стотинка" отдолу. Те са с меден цвят.

Българската страна на монетите от 10, 20 и 50 евроцента – също е с Мадарския конник.

Образът на Свети Йоан Рилски е както на монетата от 1 лев, така и на 1 евро. А на монетата от две евро е изобразен Паисий Хилендарски. БНБ съобщава, че продажбата на стартовите комплекти с евромонетите с българска национална страна ще започне на 1 декември 2025 г.

