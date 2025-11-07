Този остров в Европа е новият шампион при имотите!

Южен Кипър изпреварва Гърция, Испания и дори Дубай по интерес към имотни инвестиции от чужденци. Докато Атина и Мадрид затягат правилата за покупка на жилища от нерезиденти, Кипър върви в обратната посока – с предвидима икономическа политика, ниски данъци и усещане за сигурност, което привлича инвеститори от целия свят, предава bTV.

"Кипър е правилният баланс между доходност, сигурност и европейски стандарт на живот", обяснява Надя Антънсън, експерт по недвижими имоти, базирана в Лимасол.

По думите ѝ международното търсене расте с двуцифрен темп, а сред купувачите все по-често има и българи, които търсят втори дом, ваканционен имот или стабилна инвестиция в рамките на ЕС.

"Туризмът е естественият двигател на имотния сектор", казва Ан-Вероника Стефансън, консултант по международни инвестиции. Всеки нов хотел, яхтено пристанище или голф курорт създава ново търсене на апартаменти и луксозни жилища.

Официалната статистика по националности е ограничена, но последните данни от кипърския имотен регистър показват, че чужденците остават основен двигател на пазара.

През 2024 г. гражданите на държави извън ЕС са представлявали около 27% от всички продажби, а сред европейските купувачи българите са в топ позициите в Никозия, Пафос и Ларнака.

Най-търсени са новите и почти нови апартаменти с една или две спални в крайбрежни пешеходни зони – особено в Пафос и Ларнака. Те се използват както за лично ползване, така и за отдаване под наем, тъй като именно апартаментите превъзхождат вилите по доходност и ликвидност при препродажба.

Кипър постепенно се превръща в притегателен център за българи, които търсят по-висока доходност и спокойствие в южна европейска среда.

Благодарение на стабилната икономика, благоприятния данъчен режим и растящия туристически поток, островът предлага именно онова, което мнозина не откриват вече на местния или гръцкия пазар – предвидимост, сигурност и потенциал за растеж.

