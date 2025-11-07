Китайски автомобил закопа германските гиганти! Нов рекорд

Китайският автомобилен гигант FAW обяви забележително постижението на новия си хибриден кросоувър Hongqi HS6. Колата измина 2327,343 км без зареждане с гориво и презареждане на батерията, което е нов рекорд за хибридните SUV.

Началото на предварителните продажби в Китай е насрочено за 15 ноември 2025, а моделът е позициониран като петместен кросоувър, предава "Аутомедия". Външно автомобилът се откроява със затворена радиаторна решетка с шарка на водопад, украсена с 12 вертикални хромирани ивици и характерното червено лого на марката. Размерите на HS6 са 4995 мм дължина, 1960 мм ширина и 1760 мм височина, а междуосието достига 2920 мм. В зависимост от конфигурацията теглото на автомобила варира от 2040 до 2285 кг.

Под капака има 1,5-литров двигател с турбокомпресор, който развива 148 к.с. и 225 Нм въртящ момент. Декларираната топлинна ефективност на двигателя е 45,21%. На купувачите ще бъдат предложени версии с предно задвижване и задвижване на четирите колела, максималната скорост достига 205 км/ч.

Общата мощност на хибридната инсталация е 225 к.с. или 495 к.с., в зависимост от модификацията. За HS6 се предлагат батерии с капацитет 23,9 и 39,5 kWh, които осигуряват чисто електрически пробег на цикъла CLTC от 152 до 250 км.

Интериорът е в модерен стил - на предния панел има два комбинирани екрана - централен и за пътника, както и цифрово табло и многофункционален волан. Оборудването включва 50W безжично зареждане за смартфони, чифт поставки за чаши, хладилник и аудио система с 12 високоговорителя.

Предните и задните седалки са електрически регулируеми, оборудвани също с вентилация и отопление. Особено внимание се обръща на предната пътническа седалка: тя е оборудвана с масажна функция с 10 точки и прибираща се поставка за крака. Обемът на багажника е 503 литра, а със сгънати задни седалки се увеличава до 1977 литра. Освен това са осигурени 49 литра скрито място за съхранение.

