„Ти и Lidl“ с фонд от 400 000 лв. за граждански проекти през 2025 г

Инициативата на Лидл България вече е подкрепила местни общности с над 2 млн. лв. от старта си през 2017 г. досега

Осмото издание на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl“ ще финансира с фонд от 400 000 лв. обществено значими граждански проекти в цялата страна. С тази сума общата подкрепа на програмата от нейното създаване през 2017 г. досега, надхвърля 2 млн. лв., утвърждавайки я като една от най-мащабните и устойчиви дарителски инициативи в България.

В периода 23 септември – 19 октомври за всеки издаден касов бон Lidl заделя по 5 стотинки като така събраната за периода сума достига 400 000 лв.

Тазгодишното издание на грантовата програмата предизвика отново силен интерес, като в рамките на месец бяха получени 245 кандидатури от цялата страна. Граждански организации, читалища, училищни настоятелства и медии имаха възможност да подават своите идеи до 31 октомври в пет ключови направления:

● #BeGreen: За по-чиста и устойчива околна среда.

● #BeLocal: За съхраняване на културата, изкуството и историята.

● #BeActive: За насърчаване на активния начин на живот и гражданската енергия.

● #BeFair: За подкрепа на социалното равенство и приобщаването.

● #BeVocal: За развитие на медийната грамотност и качествената журналистика.

С фокус върху борбата с дезинформацията

Тази година „Ти и Lidl“ поставя силен акцент върху проекти, които помагат на хората да разпознават невярна информация, разпространявана в публичното пространство, и да развиват критично мислене. Инициативите в направление #BeVocal са ключови за изграждането на информирано общество, като най-въздействащият проект в тази сфера ще получи и специален грант.

Какво предстои?

Всички получени кандидатури ще преминат през тристепенен процес на оценка, включващ административна проверка, оценка от независимо жури от водещи експерти и финално гласуване от екипа на Лидл България. Кои проекти ще получат финансиране в рамките на осмото издание на „Ти и Lidl, ще бъде обявено в началото на 2026 г.

След обявяване на финалните резултати, всеки кандидат, подал проект в рамките на програмата, може да получи обратна връзка за своята кандидатура, ако заяви желание за това 30 дни след обявяването на резултатите от конкурса.

За седемте издания досега „Ти и Lidl“ е подкрепила над 195 проекта с повече от 1,65 млн. лв., които са подобрили живота на близо 3 милиона души в над 75 градове и села.

Всичко за осмото издание, както и за историята на инициативата, можете да откриете на уебсайта www.ti.lidl.bg.

