Синоптиците бият тревога за 6 ноември. Къде ще е най-страшно

От "Метео Балканс" издададоха предупреждения за лошо време, които са валидни за 06 ноември 2025г.

През деня в четвъртък от изток на запад валежите ще обхванат и почти цялата страна. Още около обяд над по-голямата част от страната ще завали дъжд, като до края на деня валежите ще достигнат и Югозападна България.

По-значителни ще са валежите над крайните северозападни и югоизточни райони, особено в Югоизточна България, където за период от 12 часа, валежите ще надминат 20л/кв.м.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com