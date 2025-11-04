За 20 години! Равносметката за БВП

Станаха ясни данните за БВП на глава от населението на България. То е нараснало от 2710 евро през 2004 г. на 16 260 евро през 2024 г

За 20 години БВП на глава от населението в Европейския съюз е нараснал с впечатляващите 188%, а на България с 600%.

Числата показват успеха на европейския проект и неговото благотворно влияние върху икономиките на бившите социалистически страни, включително и на България.

Точно преди 21 години се състоя едно от най-големите разширявания на ЕС със страните от Вишеградската четворка и Прибалтика, три години по-късно през 2007 г. към тях се присъединиха България и Румъния.

БВП на глава от населението на България е нараснал от 2710 евро през 2004 г. на 16 260 евро през 2024 г. Единствената държава с по-силен растеж от България за посочения период е Румъния, където той достига 658%. В конкретни числа това прави нарастване на БВП на глава от населението от 2820 евро на 18 560 евро, сочат данните на Евростат.

Двете държави в Югоизточна Европа не са единствените, които се развиха с такива темпове. При балтийските държави БВП на глава от населението нараства съответно с 505 % в Литва, 436 % в Латвия и 405 % в Естония.

България и Румъния отбелязват сериозно нарастване и на БВП, измерен по паритет на покупателната способност. През 2004 г. те са с най-ниските резултати - 65% под средната стойност за Европейския съюз. Две десетилетия по-късно покупателната способност на България се е повишила от 35% на 66%, а в Румъния дори се е удвоила, достигайки 78%.

Индексът се е повишил от 50 на 88 в Литва, от 45 на 71 в Латвия, от 52 на 79 в Полша и от 56 на 79 в Естония.

