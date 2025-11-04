Бизнес

Катар размаха пръст на Европа. Тежка заплаха за износа на газ

Доха настоява изискванията да бъдат смекчени или отменени напълно

04 ное 25 | 8:02
Фатме Мустафова

Катар отправи тежка заплаха, че ще спре износа на газ в Европа заради плановете на Брюксел да наложи нови изисквания и глоби на доставчиците си.

Катарският министър на енергетиката Саад ал Кааби обясни пред Франс прес, че страната му е недоволна от Директивата за дължима грижа на корпорациите към устойчивостта.

Тя изисква от големите компании да нагодят така дейността си, че да отстранят всякакво неблагоприятно въздействие върху човешките права и околната среда.

Доха настоява изискванията да бъдат смекчени или отменени напълно, както и санкцията за неизпълнение, която възлиза на 5 процента от глобалния оборот на провинилата се компания.

От агенцията припомнят, че през последните месеци договори за катарски газ сключиха някои от най-големите европейски компании - френската "Total" и италианската "Eni", както и че Европа планира да се откаже напълно от руските доставки на втечнен газ до началото на 2027 г.


Фатме Мустафова

