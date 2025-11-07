България и Гърция се споразумяха! Какво следва

България и Гърция подписаха сътрудничество в областта на регулирането на ВиК услугите, съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Споразумението беше подписано от българския регулатор и Регулаторния орган за енергетика, отпадъци и води (RAAEY) на Гърция на официална церемония в Солун от председателите на двата регулатора Пламен Младеновски и Димитриос Фуларис.

В състава на българската делегация за участие в двудневното официално посещение в Гърция бяха и членовете на КЕВР в състав "ВиК услуги" Александра Богословска и Димитър Кочков, както и д-р Ивайло Касчиев, директор на Главна дирекция "ВиК услуги".

Споразумението между КЕВР и RAAEY създава договорна рамка за двустранно сътрудничество в регулацията на ВиК сектора, след като от 2023 г. RAAEY започна да регулира и ВиК услугите, както и управлението на градските отпадъци.

Подписаното споразумение предвижда КЕВР и RAAEY да провеждат работни срещи и семинари по предварително съгласувани теми. Те ще обменят информация за регулаторните политики и процеси във водния сектор, ще споделят знания и опит по актуални регулаторни въпроси и ще обсъждат разрешаването на общи проблеми.

