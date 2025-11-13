Край! Приключва плащането с тези пари

Приключва плащането със стотинките.

След 1 януари търговците имат право по закон да ни откажат плащане със стотинки, ако те са повече от 50 броя. Левове ще се приемат до 1 месец след началото на новата година.

Ако имате касичка с монети вкъщи, може да ги занесете в близката аптека или магазин или да ги обмените на машините, които превръщат стотинките във ваучери, ако такива все още работят. Условията за ползването на ваучерите трябва да се проверят предварително. Това съветват от „Ние, потребителите“. Според тях е най-добре още сега да се пазарува с монети, за да не се натрупват, и да не се чака последният момент.

Монетите могат да бъдат обменени и в Българската народна банка. Тя приема всички монети от 1 стотинка до 2 лева. За да ги обмените, трябва да ги разделите предварително по купюри, които да не надхвърлят обща стойност от 200 лева. Така няма да ви бъдат начислени никакви такси.

Ако сумата от монети на стойност от 5 стотинки до 2 лева надхвърля 200 лева, има лихва в размер на 1,3% от разликата над тези 200 лева, но не по-малко от 1,00 лев.

А ако монетите не са разделени по купюри, се начислява такса независимо от стойността им, в размер на 1,4% от цялата сума, но не по-малко от 2,00 лева.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com