Как една кухненска вратичка може да спаси тонове ресурси

ИКЕА въвежда иновативна технология за боядисване на кухненски вратички, която значително намалява отпадните материали, производствените разходи и въглеродния отпечатък. Решението е резултат от 12 години разработка и вече се прилага при модела STENSUND от кухненската система METOD, един от най-търсените в магазините на компанията.

Технология, която пести ресурси

Новият метод заменя част от традиционното пръскане на боя с нанасяне чрез мек гумен валяк. Така се спестяват до 20 процента от необходимото количество боя, а производствените разходи намаляват с около 15 процента. В заводите на ИКЕА е въведено и LED сушене, което съкращава времето за изсъхване на боята от 45 минути на само 1 минута и едновременно намалява енергийната консумация с една пета.

15 процента по-нисък климатичен отпечатък

В резултат на тези промени общият въглероден отпечатък от производството на STENSUND спада с близо 15 процента. Компанията подчертава, че това е ключов етап в посоката към по-устойчиви продукти.

„Тази промяна върви ръка за ръка с увеличаването на употребата на рециклирана дървесина, преминаването от лепила на основата на изкопаеми горива към био-базирани такива, заменянето на пластмасовите торбички с хартиени и стремежа към 100 процента възобновяема енергия в производството на ИКЕА“, коментира Йоана Цонева, маркетинг мениджър в ИКЕА България.

Намаляване и на лепилата от изкопаем произход

ИКЕА въвежда био-базирани лепила в своята производствена верига, тъй като около 5 процента от всички емисии в стойностната верига на компанията идват именно от лепилата в плоскостните материали. Целта е до финансовата 2030 година употребата на лепила на базата на изкопаеми горива да бъде намалена с 40 процента и емисиите от тях да спаднат с 30 процента.

Пътят към премахване на пластмасата продължава

По-рано тази година ИКЕА стартира процес по замяна на пластмасовите торбички с хартиени. Така компанията ще намали с приблизително 1400 тона годишната употреба на пластмаса. Промяната е част от мащабната програма Plastics Out, чиято цел е до 2028 година да бъдат премахнати всички пластмасови опаковки за потребители и да се използват само възобновяеми и рециклируеми материали.

