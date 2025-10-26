Изненада! България изпревари Япония

България е доста по-напреднала в електрификацията на автопарка си от Япония, показват данни от годишния доклад на Международната агенция по енергетика и справка на "Аутомедия" за новите регистрации в МВР.

У нас от началото на годината до 30 септември са регистрирани общо 2021 електрически леки автомобила - 5.01% от общия пазар. В Япония според IEA делът на EV от продадените нови коли през 2025 е едва 3%, а в Индия - 2%. България е близо и до показателя на Бразилия от 6%, но е на едва четвърт от средното равнище за Европейския съюз.

Разбира се, преднината ни пред японците се отнася само до процентите от общия пазар, иначе числата за нашия пазар и за японския са несъпоставими. IEA цитира 60,000 продадени електромобила в Япония за цялата минала година и 92,000 в Индия, срещу едва 1,700 у нас (регистрираните EV миналата година са били 2522, но това не променя съществено нещата).

Ако темпото на българския пазар не се промени в оставащите три месеца, 2025 ще подобри рекорда за най-много продадени електромобили. Те отчитат ръст не само при новите коли, но и при употребяваните - за първите девет месеца са регистрирани 4544 електрически автомобила на старо. Затова решихме да изчислим кои са най-популярните модели на ток у нас тази година, без значение дали са чисто нови или втора употреба. Вижте резултатите в галерията под статията.

Самите регистрации се простират от евтините китайски електрически четириколки като BAW Pony до луксозните Xpeng, Lucid Air и цели 4 бройки от Rolls-Royce Spectre. Любопитно е, че у нас са се появили и още шест автомобила с водородни горивни клетки - закупени все втора ръка. Четири бройки от Toyota Mirai са регистрирани в София, 1 - в Пловдив, плюс един водороден Hyundai Nexo в Ловеч.

