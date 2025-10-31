Имотният сектор гледа с увереност към еврото

Оптимизмът за бъдещето на имотния пазар след присъединяването на България към еврозоната бе водещата тема на 11-ата Национална конференция на Национално сдружение „Недвижими имоти“ (НСНИ), проведена под мотото „Inspire to Higher 2025: Имотният пазар в еврозоната“. Форумът събра над 250 представители на професионалната общност от България и Европа, сред които брокери, финансисти и международни експерти.

Новата епоха на доверие и прозрачност

„През 2026 г. очакваме плавна адаптация на имотния пазар към новата лихвена и регулаторна среда след въвеждането на еврото. Цените ще нарастват по-умерено с около 5–10% на годишна база, лихвите постепенно ще се придвижат към 3–3,5%, а стабилността на еврозоната ще привлече повече частни и институционални инвеститори към България,“ заяви Александър Бочев, председател на НСНИ и домакин на събитието.

Той подчерта, че влизането в еврозоната е не просто икономически процес, а „нова епоха на доверие, прозрачност и интеграция“. Сред приоритетите на организацията остава приемането на закона за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти, който да въведе ясни професионални стандарти, прозрачност и отговорност. „Този закон ще защити интересите както на потребителите, така и на професията“, каза още Бочев.

Стабилен пазар и по-ниски разходи

В откриващата си лекция на тема „Евро и имоти“ финансистът Левон Хампарцумян отбеляза, че не очаква драстични промени на имотния пазар след въвеждането на еврото, тъй като то и без това отдавна е основна валута в сектора. „Влизането в еврозоната ще донесе определени преимущества на България, свързани с трансакционните разходи. Ротацията на държавата ще се промени, което ще доведе до по-добър достъп до външните пазари. Ще имаме геополитическа котва, която ще държи страната в орбитата на ЕС“, коментира той, като същевременно призова инвеститорите да бъдат предпазливи и да избягват прекомерен риск.

Програмата на конференцията включваше пет тематични панела, посветени на макроикономическите перспективи, устойчивото строителство, финансирането в новата среда и професионалните стандарти в сектора.

Уроците от Европа

Особен интерес предизвика участието на Борислав Вуйович, собственик на водещата хърватска агенция Opereta d.o.o.. Той сподели, че след приемането на еврото пазарът в Хърватия е претърпял бързи и значителни промени. „Цените на жилищата в Загреб скочиха от около 1400 евро на кв. м през 2016 г. до близо 3500 евро днес. Високото ДДС от 25% – най-високото в ЕС – оскъпява инвестициите, но пазарът остава активен,“ обясни Вуйович.

Той посочи, че въвеждането на символичен данък от около 8 евро на кв. м за необитаеми имоти има за цел да стимулира по-ефективното им използване. „Позитивната тенденция е, че качествените имоти на добри локации логично поскъпват, чуждестранният интерес остава силен – около 37% от купувачите са от други страни. Въпреки високото ДДС и общото поскъпване след еврото, пазарът става по-функционален,“ добави той.

Форумът като платформа за визия и професионализъм

Сред официалните гости бяха представители на Българската стопанска камара, Института за икономически изследвания при БАН, банковия сектор и европейски организации като CEPI, IPI/BIV и FEDERIA. Форумът се утвърди като водеща платформа за обмен на опит и визия за развитието на имотния пазар в условията на предстоящо членство на България в еврозоната.

В рамките на конференцията ще бъдат връчени и Годишните награди „Inspire to Higher 2025“ в категориите „Сърце в имоти“, „Посланик на професията“, „Журналистика“ и „Почетна награда на НСНИ“. Отличията целят да насърчат социално отговорни инициативи, професионален принос и качествено медийно отразяване в сектора.

Събитието потвърди, че имотният бранш посреща бъдещето с умерен оптимизъм – с очакване за стабилни лихви, по-бавен, но устойчив ръст на цените и засилен интерес от инвеститори в условията на предстоящо членство на България в еврозоната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com