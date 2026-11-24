България трябва да си отговори ще бъде ли активен участник в новата индустриална трансформация на Европа или ще остане периферен пазар за чужда продукция, доставчик на евтин труд и икономика с ограничена добавена стойност. За да бъдем част от тази трансформация, се нуждаем от дългосрочна национална стратегия за развитие на индустрията, която да отчита глобалните икономически тенденции. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на кръгла маса на тема „Актуално състояние, проблеми и насоки за развитие на българската индустрия”.

Събитието се организира от Асоциацията на индустриалния капитал в България и Конфедерацията на българската индустрия. На форума беше представен доклад за състоянието на индустрията в периода 2016-2025 година. Дискусията събра представители на институциите, бизнеса и академичните среди.

В изказването си държавният глава отбеляза, че България се нуждае от анализ на това кои икономически отрасли да развива приоритетно, като подчерта необходимостта от институционални усилия за повече инвестиции, ръст на производството и облекчаване на административните процедури. Процесът на развитие се забавя от законодателната и данъчната регулация, която всеки път се мени с промяната в политическата конюнктура, и това възпрепятства бизнеса, изтъкна президентът.

„Държава, която няма амбиция да произвежда и да има добавена стойност, постепенно губи способността да определя собственото си бъдеще”, заяви Илияна Йотова и акцентира върху нуждата от технологична модернизация на индустрията. По думите ѝ високите технологии и интегрирането на изкуствен интелект са ключови за производството, но новите технологични тенденции следва да бъдат подчинявани на човека, а не обратното. „Индустрията на бъдещето ще се развива чрез знания, инженерни компетентности, научни изследвания. Това изисква ново отношение към образованието, приложната наука и връзката им с бизнеса”, подчерта държавният глава.