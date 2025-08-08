ICGB получи разрешение за строителство на Лот 1 от разширението на интерконектора с Гърция

Независимият преносен оператор ICGB получи разрешение за строителство на Лот 1 от планирания проект за разширяване на капацитета на интерконектора Гърция-България от 3 на 5 млрд. куб. м/год.

Разрешението, издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, обхваща модернизирането на газомерната станция на българска територия, в близост до град Стара Загора.

Тази важна стъпка позволява на ICGB да продължи с процедурата по избор на изпълнител за инженеринг, доставки и строителство (EPC). След като бъде избран, изпълнителят ще бъде натоварен с инсталирането на допълнително оборудване за филтриране и предварително загряване на природния газ, както и с изграждането на линии за понижаване на налягането и измерване. Модернизацията по Лот 1 ще позволи на газоизмервателната станция при Стара Загора да поема по-големи обеми природен газ (до 5 млрд. куб. м/год.), като същевременно поддържа надеждна експлоатация и оперативна съвместимост.

Наред с този напредък, ръководството на ICGB активно участва в дискусии с финансови институции относно финансирането на проекта за разширяване на капацитета.

Компанията наскоро стартира нов двугодишен цикъл на процеса на изследване на пазарния интерес към увеличаване на капацитета на газопровода. Необвързващи оферти се очакват до началото на септември 2025 г., а фазата с обвързващи оферти е планирана за лятото на 2026 г.

След като бъде осигурен устойчив финансов план и акционерите на ICGB одобрят окончателното инвестиционно решение за проекта за разширение, строителните дейности по Лот 1 ще могат да стартират. Паралелно с подготовката на процедурите за Лот 1 се придвижва и документацията за Лот 2 (газоизмервателна станция при гръцкия град Комотини), за да се гарантира, че и двата обекта напредват в синхрон, в съответствие с общата стратегия за сключване на договори по проекта.

„Разрешителното за строителство на българска територия е още една стъпка напред в последователните усилия за реализация на проекта за разширение на интерконектора“, заявиха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас. „ICGB е ангажирана с тази инициатива и е уверена в стратегическата полза на инфраструктурата за дългосрочната енергийна сигурност и интеграция в региона на Югоизточна Европа“, твърдят те.

Разширяването на газопровода IGB е ключова част от развитието на Вертикалния газов коридор, като подобрява достъпа до разнообразни източници, включително втечнен природен газ от гръцките терминали и газ от Азербайджан.

От стартирането си през октомври 2022 г., IGB се превърна в надежден маршрут за доставки на природен газ за Югоизточна Европа. Модернизацията на инфраструктурата и разширението на капацитета за пренос ще затвърди още повече стратегическата роля на газопровода и ще осигури възможност за увеличени количества на доставките за българския пазар и други страни в региона. Това представлява ключова възможност и за доставки към Украйна благодарение на пряката свързаност на IGB с Трансбалканския газопровод и Трансадриатическия газопровод.

