ICGB получи разрешение за строителство на Лот 1 от разширението на интерконектора с Гърция
Компанията наскоро стартира нов двугодишен цикъл на процеса на изследване на пазарния интерес към увеличаване на капацитета на газопровода
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Компанията наскоро стартира нов двугодишен цикъл на процеса на изследване на пазарния интерес към увеличаване на капацитета на газопровода