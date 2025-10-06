Германски автомобилен гигант спира три култови модела

Пристигането на новото BMW iX3 сигнализира за нещо повече от поредното пускане на SUV. Това бележи началото на ерата на BMW Neue Klasse, която ще пусне не по-малко от 40 нови или обновени модела до 2027. В същото време при тази мащабна актуализация ще има и „жертви‘‘, тъй като три от добре познатите имена ще отпаднат от гамата.

Първото от тях е купе-кросоувърът X4, чието настоящо поколение излезе през 2018, а през 2021 получи фейслифт. Неговият брат X3 смени генерациите през 2024, но в BMW избраха да не създават аналогично купе SUV с двигател с вътрешно горене.Това решение ефективно решава съдбата на X4, като по-малкото X2 поема ролята на непряк заместник.

В същото време слуховете сочат, че на хоризонта се вижда напълно електрически iX4, вероятно изграден на същата платформа Neue Klasse като iX3. Доказателство за решението на концерна е и фактът, че в Германия моделът е предлага само в дизелови варианти - 20d, 30d и M40d. Производството на бензиновите версии е спряно на 30 септември, а според информациите дизелите ще се сглобяват до края на ноември.

Друга жертва на промяна в гамата е BMW 8-Series. Флагманското купе излезе през 2018, като 4 години по-късно беше леко освежено. Моделът се предлага като купе с две врати и кабриолет, както и Gran Coupe с четири врати, като именно на последното се дължат голяма част от продажбите.

Компанията не е обсъждала възможността за ново поколение, докато по-ранните слухове за потенциално възраждане на 6-Series остават непотвърдени. Това оставя 2- и 4-Series като единствените останали купета в настоящата гама на BMW.

Пенсионирани предстои и на Z4, като двуместният роудстър ще остане в продажба в САЩ и Европа във формата sDrive30i и M40i до моделната 2026 година. Производството обаче е планирано да приключи в завода Magna Steyr в Грац през пролетта на 2026, пише "Аутомедия".

Тъй като не е планиран наследник за Z4, баварският производител ще напусне изцяло сегмента на роудстърите. Toyota GR Supra, която е на същата платформа, също наближава края на производството, като ново поколение сега се разработва независимо от японската марка. Това оставя BMW сред последните производители, които се отдръпват от тази някога жизнена ниша, след напускането на Mercedes със SLK/SLC и решението на Audi да пенсионира TT Roadster.

Феновете на BMW се надяват на нов спортен автомобил в ерата на Neue Klasse, който може да запълни празнината на Z4 в гамата. Шпионски снимки на елегантно електрическо купе от миналата година подхранват тези слухове, въпреки че от BMW засега не коментират темата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com