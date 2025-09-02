Ето кои коли на култова марка да не купуваме

Автомобилeн експерт посочи кои модели на Mitsubishi да избягваме. Lancer

„Първи в този списък е Mitsubishi Lancer. И няма значение за кое поколение говорим - осмо, девето или десето. Те имат един проблем: заради спортния си имидж и влиянието на култовата версия Evolution, подобни автомобили често попадат в ръцете на млади шофьори, които обичат евтиния тунинг и спестяването от поддръжка. В резултат на това на пазара на употребявани автомобили Lancer често се превръща в игра на горещ картоф, където новият собственик много бързо се озовава сред губещите.“

i-MiEV

Електрическият транспорт на Mitsubishi заслужава отделно споменаване. На първо място, хечбекът i-MiEV. На хартия изглеждаше като алтернатива на Nissan Leaf, но на практика се оказа твърде специфичен: противоречив дизайн, слабо задвижване и проблеми с надеждността. Всичко това го прави съмнителен избор.

Colt

Списъкът с модели, които не са спечелили слава поради надеждност или характеристики, включва също Mirage, Colt и Diamante, отбеляза експертът, предава "Блиц".

