Ето кои автомобили втора ръка по-добре да избягваме

Покупката на употребяван автомобил често е лотария. Дори популярен модел може да означава високи разходи за ремонт само след няколко месеца. Въпреки това, пазарните данни показват, че рискът може да бъде определен доста точно – при условие че се анализира реалното техническо състояние на превозните средства.

Резултатите от предварителни инспекции, извършвани от платформата Carvago като част от услугата за проверка на употребявани автомобили, показват кои модели е добре да се избягват. В случая всяка кола преминава подробен одит, обхващащ 270 точки, включително задвижването, електрониката, каросерията и историята на ремонта. Анализът включва десетки хиляди превозни средства, проверени през периода 2023-2026, пише "Аутомедия".

Кои модели трябва да се избягват?

Данните показват, че най-високият риск от технически проблеми важи за няколко популярни модела. На върха на списъка е Peugeot 3008. В този случай рискът от отрицателна оценка е повече от два пъти по-висок от средния за автомобили с подобна възраст и пробег.

След френския модел се нареждат Opel Insignia, при който 19,4 процента от автомобилите не преминават инспекцията, а също така Jeep Compass (16,1 процента), Ford Focus (22,5 процента) и Opel Astra (27,5 процента). Тези модели са добре познати на вторичния пазар, често избирани като семейни или фирмени автомобили. Списъкът включва и Ford Mustang или Honda Civic, което може да е изненадващо, предвид доброто мнение за тях на пазара.

Употребявани автомобили – най-честите проблеми

Техническите дефекти представляват най-големия дял в отрицателните оценки – те са отговорни за 35,6 процента от случаите. Тази група е доминирана от проблеми с енергийния агрегат, които са причина за 58 процента от дефектите. Най-често това са течове на масло, неравномерна или шумна работа на двигателя, проблеми със зареждането на акумулатора. Следват дефектите в електрониката и асистентите на шофьора, като и проблемите със спирачната система.

Важна категория са и некачествените ремонти след инцидент – те са отговорни за 25,3 процента от оплакванията. На практика това означава лошо ремонтирани конструктивни или боядисани компоненти, които могат да повлияят на безопасността.

Електромобилите също са рискова покупка

Въпреки опасенията на купувачите, проблемите с батериите при електрическите автомобили са редки и засягат само 0,3 процента от инспектираните превозни средства. Като цяло обаче те се представят малко по-зле от дизеловите. Рисковият фактор за тях е 1.16, докато за дизеловите двигатели е 0.94.

Пример за това е Tesla Model 3. Отрицателните оценки най-често не се дължат на задвижването, а на качеството на ремонтите след сблъсъци. Например, алуминиевите елементи, които изискват специализирани сервизни технологии, се оказват проблематични.

Кои са най-добрите употребявани автомобили?

В другия край има модели, които не са се провалили при проверката през анализирания период заради техническото си състояние. Тази група включва Hyundai Kona, BMW i3, BMW X5 и Toyota RAV4. Добре се представят и моделите на Volvo, при които дялът на проблемните единици остава остава под 1 процент.

Авторите на изследването отчитат, че техническото състояние на колата се влошава с възрастта и пробега. В случая с автомобили до 2 години и пробег до 60 000 км, процентът на проблемните единици е 1,3. За превозни средства над 11 години и с пробег над 150 000 км, индикаторът се повишава до 33,8 процента.

