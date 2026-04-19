Решението на кризата в Ормуз: Нов петролен маршрут през Турция

Проектът за петролопровод "Басра-Джейхан" може да се превърне в стратегическо решение за енергийната сигурност на региона на фона на конфликта в Ормузкия проток, според Фатих Бирол, директор на Международната агенция по енергетика, предава Hurijet, пише "Фокус".

"Новият газопровод може да се превърне в "златна възможност" както за Турция, така и за световния енергиен пазар", оценява Бирол.

Проектът за петролопровод "Басра-Джейхан" предвижда транспортирането на петрол от южните иракски петролни находища (регион Басра) през страната до турското пристанище "Джейхан" на Средиземно море. Той се счита за алтернатива на маршрутите през Ормузкия проток, които са обект на геополитически рискове. За Анкара това е шансът да се превърне в главен разпределител на петрола за Европа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com