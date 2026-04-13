Еропейската автоиндустрия под заплаха. Задава се голяма драма

Китайските автомобилни производители се обръщат към масов износ, за да се справят с прекомерното производство и спада в продажбите на вътрешния си пазар. Техните коли се появяват в Европа в все по-голям брой, което води до по-силна конкуренция и това кара експертите да очакват нова ценова война.

Според данни на Асоциацията на автомобилните производители на Китай (CPCA), близо 700 000 автомобила са били изнесени от Китай само през март. Това е един от начините, по които китайските производители се справят с вътрешното свръхпроизводство и срива в продажбите на електрифицирани автомобили, диктуван от промени във фискалната система.

Според последния доклад на Европейската асоциация на производителите на превозни средства (ACEA), през 2025 над 78,7 милиона автомобила са напуснали автомобилни заводи по света, от които до 62 процента (48,9 милиона) са произведени в Азия. Само Китай отговаря за над 37,4 процента от световното производство (близо 29,4 милиона автомобила). За сравнение, кумулативният резултат на целия европейски континент е около 18,3 процента (по-малко от 14,4 милиона автомобила).

От друга страна, данните на ACEA показват, че миналата година в Китай са регистрирани по-малко от 24,219 милиона леки автомобила. Голяма част от чисто новите автомобили също чакат купувачи в дежурствата. Въпреки това, огромното мнозинство от тях могат да се броят за "регистрирани" автомобили, защото дилърите, поради промени във фискалната система (например освобождаване от данък при покупка на автомобил), регистрират автомобили масово преди края на годината.

От януари китайските власти спряха да субсидират закупуването на превозни средства в сегмента NEV, което доведе до рязък спад в регистрациите. Във всеки от трите месеца на първото тримесечие на тази година в Китай бяха регистрирани двуцифрени спадове в регистрациите на нови автомобили.

Например, през март бяха регистрирани 1,67 милиона от тях, което е с повече от 15,2 процента по-малко от преди година. Самият март беше шестият пореден месец със спад в регистрациите на автомобили в Китай на вътрешния пазар.

В резултат на това Китай има нарастващ проблем със свръхпроизводството на автомобили, което кара китайските автомобилни компании агресивно да търсят нови пазари. Отслабващите се резултати от регистрацията подсказват, че китайците ще се борят още по-агресивно за клиентите в други части на света през следващите месеци. Така че може да се окаже, че в близко бъдеще, със сигурност и на Стария континент, ще видим нова вълна от нови модели "произведени в Китай" и, в резултат на това, засилваща се ценова война между производителите.

Според данни от индустриалния сайт Carnewschina, миналата година Китай е изнесъл общо 8,32 милиона превозни средства (+30 процента годишно), от които 3,43 милиона са били автомобили в сегмента на NEV. Трите основни направления на износ бяха Мексико (625 000 автомобила), Русия (582 000) и Обединени арабски емирства (571 000).

Общо взето, пазарите на ЕС бяха четвъртата по големина дестинация за продажба на автомобили, изнасящи от Китай. Като се вземат предвид самите NEV, основните експортни направления бяха Белгия (285 000), Великобритания (231 000) и Испания (221 000). От своя страна, според данни на компанията за анализи Dataforce, през декември дялът на китайските автомобили в общия брой регистрации на нови автомобили в ЕС, ЕАСТ и Обединеното кралство достигна рекорден дял от 9,5 процента, пише "Аутомедия".

