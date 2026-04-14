Ето ги най-добрите семейни автомобили втора ръка

Изборът на семеен автомобил може да бъде предизвикателство, предвид разнообразието от опции и многото критерии, които купувачите трябва да вземат предвид. По-конкретно, проучване, проведено от Центъра за автомобилни изследвания към Университета в Кардиф, анализира най-добрите употребявани модели семейни автомобили, като взема предвид критерии като цена, експлоатационни разходи, безопасност и нива на оборудване, съобщава Ziare.Com .

„Проучването е оценило, наред с други неща, размера на превозното средство, който влияе както върху вътрешното пространство, така и върху лекотата на паркиране, капацитета на багажника, оценките на краш тестовете и гаранциите, налични за тригодишните модели. Цената на километър, застрахователната група и амортизацията с течение на времето също са взети предвид“, се добавя в доклада.

Важни са и характеристиките, считани за съществени за семействата, като например системи за подпомагане на водача, USB портове за пътниците на задните седалки и практични решения за съхранение.

Според резултатите, версията със задно задвижване на Tesla Model Y заема първо място, като получава 58 точки от 100, което е най-високият резултат в проучването.

„Електрическият автомобил получи най-високи оценки за безопасност, гаранция и място за съхранение. Той се предлага с гаранция до осем години и петзвезден рейтинг от тестовете Euro NCAP.

След Тесла се нареждат колите Ford Focus (53 точки) и Vauxhall Corsa Electric (50 точки), те са получили висока оценка заради баланса си между цена, оборудване и наличност.

„Анализът обхвана както бензинови, така и електрически превозни средства, демонстрирайки цялостната висока ефективност на електрическите модели. Половината от автомобилите в класацията са хибридни или изцяло електрически, което отразява настоящите тенденции в индустрията“, подчерта Ziare.Com, пише "Блиц".

Според проучването, основните предимства на електрическите превозни средства са ниските експлоатационни разходи и дългите гаранции на батериите, както и високото ниво на оборудване, което се предлага дори на по-ниски цени на пазара на употребявани автомобили.

Изследователите добавят, че изборът на модели, пуснати на пазара през 2023 г., помага да се избегне ускорената амортизация в ранните години, особено при електрическите превозни средства, като дава на купувачите достъп до първокласно оборудване на по-ниска цена.

По-специално, координаторът на изследването, професор Питър Уелс, уверява, че анализът е предназначен да осигури обективна основа за потребителските решения в област, често характеризираща се със субективни мнения.

„Този ​​списък подчертава специфични фактори, които са важни за семействата. Всеки модел има своите силни страни, но Tesla Model Y предлага най-добрия баланс между цена и качество“, каза той.

Пълна класация на 10-те най-добри употребявани семейни автомобила (модели от 2023 г.):

1. Тесла Модел Y - 58 точки.

2. Форд Фокус - 53 точки.

3. Vauxhall Corsa Electric - 50 точки.

4. Мазда CX-30 - 47,5 точки.

5. Рейндж Роувър Евок - 44 точки.

6. SEAT Leon - 42 точки.

7. Hyundai Ioniq 5 - 39,5 точки.

8. Volkswagen ID.3 - 39 точки.

9. Фолксваген Голф - 39 точки.

10. Шкода Суперб - 38,5 точки.

