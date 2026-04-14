Ето ги най-добрите семейни автомобили втора ръка

Изборът на семеен автомобил може да бъде предизвикателство, предвид разнообразието от опции и многото критерии, които купувачите трябва да вземат предвид. По-конкретно, проучване, проведено от Центъра за автомобилни изследвания към Университета в Кардиф, анализира най-добрите употребявани модели семейни автомобили, като взема предвид критерии като цена, експлоатационни разходи, безопасност и нива на оборудване, съобщава Ziare.Com .
„Проучването е оценило, наред с други неща, размера на превозното средство, който влияе както върху вътрешното пространство, така и върху лекотата на паркиране, капацитета на багажника, оценките на краш тестовете и гаранциите, налични за тригодишните модели. Цената на километър, застрахователната група и амортизацията с течение на времето също са взети предвид“, се добавя в доклада.
Важни са и характеристиките, считани за съществени за семействата, като например системи за подпомагане на водача, USB портове за пътниците на задните седалки и практични решения за съхранение.
Според резултатите, версията със задно задвижване на Tesla Model Y заема първо място, като получава 58 точки от 100, което е най-високият резултат в проучването.
„Електрическият автомобил получи най-високи оценки за безопасност, гаранция и място за съхранение. Той се предлага с гаранция до осем години и петзвезден рейтинг от тестовете Euro NCAP.
След Тесла се нареждат колите Ford Focus (53 точки) и Vauxhall Corsa Electric (50 точки), те са получили висока оценка заради баланса си между цена, оборудване и наличност.
„Анализът обхвана както бензинови, така и електрически превозни средства, демонстрирайки цялостната висока ефективност на електрическите модели. Половината от автомобилите в класацията са хибридни или изцяло електрически, което отразява настоящите тенденции в индустрията“, подчерта Ziare.Com, пише "Блиц".
Според проучването, основните предимства на електрическите превозни средства са ниските експлоатационни разходи и дългите гаранции на батериите, както и високото ниво на оборудване, което се предлага дори на по-ниски цени на пазара на употребявани автомобили.
Изследователите добавят, че изборът на модели, пуснати на пазара през 2023 г., помага да се избегне ускорената амортизация в ранните години, особено при електрическите превозни средства, като дава на купувачите достъп до първокласно оборудване на по-ниска цена.
По-специално, координаторът на изследването, професор Питър Уелс, уверява, че анализът е предназначен да осигури обективна основа за потребителските решения в област, често характеризираща се със субективни мнения.
„Този списък подчертава специфични фактори, които са важни за семействата. Всеки модел има своите силни страни, но Tesla Model Y предлага най-добрия баланс между цена и качество“, каза той.
Пълна класация на 10-те най-добри употребявани семейни автомобила (модели от 2023 г.):
1. Тесла Модел Y - 58 точки.
2. Форд Фокус - 53 точки.
3. Vauxhall Corsa Electric - 50 точки.
4. Мазда CX-30 - 47,5 точки.
5. Рейндж Роувър Евок - 44 точки.
6. SEAT Leon - 42 точки.
7. Hyundai Ioniq 5 - 39,5 точки.
8. Volkswagen ID.3 - 39 точки.
9. Фолксваген Голф - 39 точки.
10. Шкода Суперб - 38,5 точки.
