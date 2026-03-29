Ето ги най-безопасните коли на пазара

Експертите избраха четири дузини модела

29 мар 26 | 14:53
Агенция Стандарт

Американският институт за безопасност на движението по пътищата (IIHS) определи най-безопасните автомобили за 2026 година. Тази организация провежда независими краш тестове в Съединените щати.

Класациите на IIHS включват модели, получили най-висока оценка - Top Safety Pick+. Въпреки че тези автомобили са получили високи резултати от краш тестовете, за да бъдат включени в списъка с най-добрите, те също така се нуждаят от високи оценки за електронни системи за безопасност и качество на фаровете, пише "Блиц".

Тази година IIHS избра четири дузини модела. Те принадлежат към различни класове превозни средства и ценови категории. Сред автомобилните производители Hyundai-Kia е начело, като южнокорейската компания представлява 13 модела.

Най-безопасните автомобили на пазара според IIHS:

Компактни автомобили:

Kia K4;Mazda 3
Nissan Sentra

Hyundai Sonata
Toyota Camry

Средноразмерни премиум автомобили:

Audi A5.

Големи премиум автомобили:

Audi A6 e-tron;
Genesis G80.

Компактни кросоувъри:

Genesis GV60;
Honda ZR-V;
Hyundai Ioniq 5;
Hyundai Kona;
Hyundai Tucson;
Kia Sportage;
Mazda CX-30;
Mazda CX-50;
Subaru Forester.

Средноразмерни кросоувъри:

Honda Passport;
Hyundai Ioniq 9;
Hyundai Santa Fe;
Kia EV9;
Kia Sorento;
Mazda CX-70;
Mazda CX-90;
Nissan Murano;
Nissan Pathfinder;
Subaru Ascent;
Subaru Outback.

Средноразмерни премиум кросоувъри:

Audi Q5/Q5 Sportback;
Audi Q6/Q6 Sportback;
BMW X3;
BMW X5;
Genesis GV70;
Genesis GV80;
Infiniti QX60;
Lexus NX.

Големи кросоувъри:

Rivian R1S;
Volvo EX90.

Пикапи:

Tesla Cybertruck.

