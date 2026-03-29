Ето ги най-безопасните коли на пазара

Американският институт за безопасност на движението по пътищата (IIHS) определи най-безопасните автомобили за 2026 година. Тази организация провежда независими краш тестове в Съединените щати.
Класациите на IIHS включват модели, получили най-висока оценка - Top Safety Pick+. Въпреки че тези автомобили са получили високи резултати от краш тестовете, за да бъдат включени в списъка с най-добрите, те също така се нуждаят от високи оценки за електронни системи за безопасност и качество на фаровете, пише "Блиц".
Тази година IIHS избра четири дузини модела. Те принадлежат към различни класове превозни средства и ценови категории. Сред автомобилните производители Hyundai-Kia е начело, като южнокорейската компания представлява 13 модела.
Най-безопасните автомобили на пазара според IIHS:
Компактни автомобили:
Kia K4;Mazda 3
Nissan Sentra
Hyundai Sonata
Toyota Camry
Средноразмерни премиум автомобили:
Audi A5.
Големи премиум автомобили:
Audi A6 e-tron;
Genesis G80.
Компактни кросоувъри:
Genesis GV60;
Honda ZR-V;
Hyundai Ioniq 5;
Hyundai Kona;
Hyundai Tucson;
Kia Sportage;
Mazda CX-30;
Mazda CX-50;
Subaru Forester.
Средноразмерни кросоувъри:
Honda Passport;
Hyundai Ioniq 9;
Hyundai Santa Fe;
Kia EV9;
Kia Sorento;
Mazda CX-70;
Mazda CX-90;
Nissan Murano;
Nissan Pathfinder;
Subaru Ascent;
Subaru Outback.
Средноразмерни премиум кросоувъри:
Audi Q5/Q5 Sportback;
Audi Q6/Q6 Sportback;
BMW X3;
BMW X5;
Genesis GV70;
Genesis GV80;
Infiniti QX60;
Lexus NX.
Големи кросоувъри:
Rivian R1S;
Volvo EX90.
Пикапи:
Tesla Cybertruck.
