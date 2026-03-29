Ето ги най-безопасните коли на пазара

Американският институт за безопасност на движението по пътищата (IIHS) определи най-безопасните автомобили за 2026 година. Тази организация провежда независими краш тестове в Съединените щати.

Класациите на IIHS включват модели, получили най-висока оценка - Top Safety Pick+. Въпреки че тези автомобили са получили високи резултати от краш тестовете, за да бъдат включени в списъка с най-добрите, те също така се нуждаят от високи оценки за електронни системи за безопасност и качество на фаровете, пише "Блиц".

Тази година IIHS избра четири дузини модела. Те принадлежат към различни класове превозни средства и ценови категории. Сред автомобилните производители Hyundai-Kia е начело, като южнокорейската компания представлява 13 модела.

Най-безопасните автомобили на пазара според IIHS:

Компактни автомобили:

Kia K4;Mazda 3

Nissan Sentra

Hyundai Sonata

Toyota Camry

Средноразмерни премиум автомобили:

Audi A5.

Големи премиум автомобили:

Audi A6 e-tron;

Genesis G80.

Компактни кросоувъри:

Genesis GV60;

Honda ZR-V;

Hyundai Ioniq 5;

Hyundai Kona;

Hyundai Tucson;

Kia Sportage;

Mazda CX-30;

Mazda CX-50;

Subaru Forester.

Средноразмерни кросоувъри:

Honda Passport;

Hyundai Ioniq 9;

Hyundai Santa Fe;

Kia EV9;

Kia Sorento;

Mazda CX-70;

Mazda CX-90;

Nissan Murano;

Nissan Pathfinder;

Subaru Ascent;

Subaru Outback.

Средноразмерни премиум кросоувъри:

Audi Q5/Q5 Sportback;

Audi Q6/Q6 Sportback;

BMW X3;

BMW X5;

Genesis GV70;

Genesis GV80;

Infiniti QX60;

Lexus NX.

Големи кросоувъри:

Rivian R1S;

Volvo EX90.

Пикапи:

Tesla Cybertruck.

