ЕС готви големи промени в автоиндустрията

Renault ще се стреми да намали цените на моделите 4, 5 и новия Twingo с до 15%, вместо да създава нови модели, ако предложената от Европейския съюз нова категория електрически автомобили бъде въведена следващия месец с определени включени параметри.

Предложението на ЕС е съсредоточено върху създаването на нов клас малки достъпни електрически автомобили – подобни на рамката, съществуваща за японския Kei car – които се произвеждат в Европа за Европа. Твърди се, че това би увеличило продажбите на електромобили, би затвърдило работните места и би дало на производителите на континента „оръжие“ срещу вълната от нови, субсидирани от държавата електрически автомобили, произведени в Китай, които подбиват цените на традиционните марки.

Шефът на Renault Group Франсоа Прово заяви пред журналисти в четвъртък, че като част от рамката на новата категория, той иска законодателите да спрат необходимостта от интегриране на нови мерки за безопасност за период между 10 и 15 години. „Ако е така“, каза той, “можем да посветим нашите инженери да подобрят [настоящите] автомобили и да намалят разходите, [което означава] по-ниска цена за клиента.“

Не искам да се премахнат регулациите. Не, просто искам да имаме 10 или 15 години без нови регулации. Защото днес Европа планира 107 нови регулации за автомобилната индустрия до 2030 г.

Настоящият законодателен подход, по-общо казано, предвижда ежегодно добавяне на нови регулации за безопасност, което означава, че новите автомобили, както и тези, които вече са в продажба, трябва да бъдат оборудвани с множество нови технологии – които включват главно ADAS и системи за безопасност – само за да останат в съответствие с изискванията. Това, каза Прово, е един от най-големите разходи за автомобилните производители в момента, не само защото технологията е скъпа, но и защото „трябва да прилагаме регулацията всяка година“ към всяка кола, което означава, че „моите инженери ще трябва да променят работата [която са свършили предходната година], за да приложат новата регулация“.

На въпроса кой тип автомобил трябва да отговаря на условията за новия клас, той отговаря, че идеалните критерии на Renault Group биха включвали автомобили с дължина под 4,1 м, които произвеждат под 15 тона CO2 през целия си жизнен цикъл и са построени с „местно съдържание“ (като батерии), пише CarMarket.bg.

На въпроса с колко от цените си Renault би се стремил да намали, предвид малките маржове, които тези модели вече имат, Прово отговаря, че целта на Ampere – подразделението за ефективност на Renault – е да намали производствените разходи с 40%. С новия Twingo, компанията е постигнала 25%, „така че мисля, че имаме допълнителни 10 до 15%, които можем да вземем назаем“, за да намалим цената допълнително, като същевременно реализираме печалба.

