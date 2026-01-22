Експерт с прогноза за имотите: Идва краят на...

Тази година идва краят на "паническите" покупки на жилища в България и купувачите стават по-разумни, което ще спре досегашните двуцифрени ръстове на цените. Това прогнозира в интервю за БТА Петър Мастиков, главен анализатор на Националния регистър за ново строителство и реконструкции.



След пика на поскъпване на жилищата в България през 2024-2025 г. тази година повечето анализатори на пазара на недвижими имоти предвиждат повишение на цените между 5 и 10 на сто спрямо 2025 г., отбеляза експертът. За София очакваното повишение на цените ще е в границите 8-12 на сто, като средните цени вече са достигнали 2487 евро/кв. м, а в елитни райони като „Оборище“ достигат до 3764 евро/кв. м.



Ръст на цените на жилищата ще има и в Пловдив, Варна и Бургас, но темповете ще се нормализират след значителните скокове през 2025 г. (когато в Бургас ръстът беше близо 26 на сто). Като цяло увеличение на цените се очаква при жилищата новото строителство, особено в столицата и големите градове.



Петър Мастиков посочи, че данни от различни строителни компании показват, че оскъпяването на строително-монтажните дейности за 2025 г. достига между 15-18 на сто. Тази тенденция ще продължи и през настоящата година, като вероятно поскъпването на строителните материали и цената на труда ще се ускори още в началото на годината заради въвеждането на еврото. Това ще остане основната причина за повишението на цените на жилищата, допълни експертът.



През 2026 г. ще продължи тенденцията да се реализират предимно двустайни и тристайни жилища във водещите градове – София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Плевен, Русе, Хасково, както и Казанлък. Очаква се ръстовете да продължат и на пазара за ваканционни имоти.

Къщите също запазват статуса си на изключително предпочитани и малките населени места около водещите градове се превръщат в строителни площадки. Стартират се множество частни къщи, както и по-големи комплекси на инвестиционни компании.



Предварителните данни за 2025 г. показват, че общият обем на започнатите площи в България достига 8,6 млн. кв. м разгъната застроена площ, като се отчита увеличение от 7,5 на сто спрямо 2024 година, съобщи Петър Мастиков. Обемът на строителство за миналата година е вторият най-висок за последните 22 години, през които водим статистика на пазара, като единствено през 2007 г. са започнати по-голям обем сгради и разликата е 1,1 млн. кв. м, допълни той.

Според експерта този ръст се дължи на няколко основни фактора - еврозоната, по-високите доходи на населението, голямото търсене, евтино финансиране, недостига на качествени съвременни жилища. Присъединяването на България към еврозоната ще бъде един от най-силните икономически катализатори за сградното строителство през следващото десетилетие, смята експертът.



По думите му влизането в общия валутен съюз променя не само финансовата среда, но и начина, по който инвеститорите възприемат риска, стабилността и перспективите на страната. За строителния сектор това означава едновременно нови възможности и нови предизвикателства, като общият ефект се очертава да бъде ясно позитивен, обобщи Петър Мастиков.

