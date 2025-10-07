Експерт назова най-здравите коли на пазара

Автомобилният експерт Крис Пайл от JustAnswer, в коментар за GoBankingRates, посочи автомобилите, които лесно могат да изминат над 600 000 километра без големи повреди. Той отбеляза, че това са много надеждни превозни средства, но не си струва да се пести от поддръжката им.
Автомобили Тойота
Според експерта, Toyota произвежда голям брой много надеждни модели. Той препоръча Avalon, Tacoma, Sienna и Sequoia.
Автомобили Honda
Експертът препоръчва и автомобили Honda. Той по-специално спомена моделите Accord, Pilot, Odyssey и Civic. Според него те са сред най-надеждните автомобили на японския производител.
Пикапи и SUV-ове на Ford
Пайл сподели, че най-надеждните модели на Ford са пикапите и SUV-овете на марката. Той призова клиентите да обмислят F-150 и Expedition.
Subaru Outback
Експертът казва, че автомобилите Subaru със задвижване на всички колела са много надеждни. Той обаче добави, че никой друг модел не може да се сравни с Outback.
Хюндай Елантра
Пайл заяви, че Hyundai Elantra е един от най-надеждните съвременни бюджетни автомобили. Според експерта, този модел има и ниски разходи за поддръжка.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com