Добра новина за шофьорите. Голяма промяна с автомобилните части

Въпреки че има хиляда и една гами с различно качество и цена за механични части, резервните части за каросерии на автомобили често се продават срещу цяло състояние. Това важи особено за френските модели. В средата на юни обаче Касационният съд на Франция потвърди решението на Апелативния съд в Париж от май 2023 г., което общо взето гласеше, че вече всяка резервна част, чийто дизайн е регистриран преди над 10 години, става обществено достояние, т.е. производителите вече нямат монопол върху доставката на части за каросерията.

Така например, ако компания X е доставяла оригинално огледало за обратно виждане на Peugeot в продължение на десет години, тя вече има право да предлага същия елемент на независимия пазар на резервни части. Или автомобилните прозорци вече могат да бъдат репродуцирани от всеки, веднага след като изминат десет години. До влизането в сила на Закона за климата и устойчивостта на 1 януари 2023 г., дизайните на частите бяха защитени за 25 години, а не за 10.

Това състояние на нещата отваря нови перспективи, пише "Атутомедия". През октомври 2012 г. френската Комисия по защита на конкуренцията представи обширен доклад, в който се застъпи за спешно отваряне на пазара на части за каросерии: "Различни сходни проучвания показват, че премахването на защитата за видимите части вероятно би довело до намаляване на средните цени с около 6 до 15%", обясни тя тогава.

Според асоциацията SRA, чиято цел е да извършва проучвания на разходите от името на застрахователите, цената на резервните части обаче продължава да нараства, като се е увеличила средно с 29% между 2020 и 2024 г. Застрахователите също отдавна се застъпват за отваряне на пазара на части за каросерии за конкуренция. "Намаляването на монополния период до пет години би било уместно", посочва France Assureurs през 2022 г. Според организацията, всяка година във Франция се описват 7,5 милиона щети, а "цената на частите е половината от материалните разходи".

