Добра новина за шофьорите. Голяма промяна с автомобилните части
Задава се нова ера
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Задава се нова ера
Причината е, че "планираният растеж на електронната мобилност в Европа се забавя"
Съвсем скоро в 10 от 10 автомобила в Европа ще има части, произведени в България
Аз се надявам, че в държавата ще има разум и разбиране, защото бизнесът, ако не прогнозира, че има здрави политически партии - няма да вложи 65 млн. е...